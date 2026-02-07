抽成高到可抵裝潢費！他批找房仲是「拿錢送人」 掀兩派論戰

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

在高房價時代，房屋仲介是否仍具必要性引發討論。一名網友發文指出，若不透過房仲買房，可以省下一大筆仲介抽成費用，認為房仲的工作可以由地政士替代，直言找房仲做買賣根本是「拿錢送人」。貼文一出，引發兩派網友熱議，一派認為房仲抽成過高、價值有限；另一派則認為房仲能降低交易風險，仍有存在的必要。

一名網友發文指出，若不透過房仲買房，可以省下一大筆仲介抽成費用。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Dcard發文表示，現在一間房都1000萬起跳，房仲方向賣方4%、買方2%，等同於一間房增加60萬交易成本，2000萬的房子就是120萬，此金額用來做全室裝潢還有剩。而原PO列出房仲的作用只有找買家、議價、確認產權、檢查房屋狀況等，如果遇到不專業的房仲，就沒有存在的必要。

原PO指出，房仲唯一有價值的工作是產權認證，不過轉交、過戶、文件申請其實找地政士做即可，成交後房子有問題找房仲也沒有用，只會讓買賣雙方自行處理。原PO表示，現在高房價還找房仲做買賣，簡直是「拿錢送人」。

貼文曝光後，不少網友同意原PO的觀點，「認同，房仲真的抽太多了，他們沒那個價值」、「台灣是真的滿高的，國外都2-4%比較常見」、「房仲完全不值這麼多錢，抽%數真的很瞎，一間給個2w就很多了」、「價格跟貢獻確實不成比例」。

不過，有網友認為房仲仍有其存在價值，「我個人還是傾向找大品牌的直營仲介，主要原因是省事、省糾紛，價格先談好我的預算就到哪就好」，也有人分享遇到好房仲的經驗，「要看房仲的積極度，遇過幫我們跟原屋主殺價成功，8800殺到6300」、「我遇到的房仲雖然感覺在下斡旋時有話術我，不過買了之後的問題都有幫我解決很盡責，事過一年多還幫我處理」。

