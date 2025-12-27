抽我抽我！尾牙季上班族盼拿「現金or家電」

年末尾牙季到來，不少企業準備家電當作獎品，各大通路業者也推出相關優惠。（圖／TVBS）

年末尾牙季即將來臨，上班族最期待的尾牙抽獎活動也成為焦點。根據購物平台統計，相較高單價商品，能省時省力的小家電依舊是最受歡迎的獎品選擇。洗地掃拖機、吸塵器、除濕機及空氣清淨機等實用性高的家電位居榜首。面對企業尾牙與農曆新年換機需求，各大通路與業者紛紛推出促銷活動，祭出多項優惠方案，吸引消費者目光。

年末尾牙季到來，不少企業準備家電當作獎品，各大通路業者也推出相關優惠。（圖／TVBS）

在尾牙抽獎活動中，民眾心目中的理想獎品除了現金外，家電一直保持很高的討論度。有民眾表示希望能抽中現金、車子或音響、電視等大型家電，也有人提到除濕機是理想選擇，特別在天氣溼冷的北部地區更為實用。此外，電視、按摩椅墊、咖啡機、氣炸烤箱以及藍牙喇叭等也都是上班族願望清單中的熱門項目。

廣告 廣告

486團購Jessica表示，近期空氣清淨機和桌上型飲水機特別受歡迎，因為這些產品不分年齡層和性別，且全年都能使用，對企業贈禮來說更具實用性。各大業者不僅針對企業，也為一般民眾提供優惠。486團購推出開飲機46折、除濕機47折、空氣清淨機53折的促銷活動。家樂福則舉辦滿額抽獎活動，最大獎可抽百萬元黃金及泰國機票，指定家電3C還會送點數。

年末尾牙季到來，團購業者觀察到「小家電」相當搶手。（圖／486團購提供）

年末尾牙季到來，不少企業準備家電當作獎品，各大通路業者也推出相關優惠。（圖／TVBS）

家樂福公關經理張君鴻表示，與往年相比，消費者購買傾向沒有太大差異，主要還是以大型家電為主，但今年遊戲機等數位產品的購買程度較高。燦坤也觀察到，在相同預算下，今年企業購買手機和數位商品的占比有所增加，同樣推出滿額抽機票活動，再加上大家電的汰舊換新補助及折扣，最高可達12410元優惠。

大全聯則針對大小家電提供現金折扣，購買指定商品還有機會抽中手機，折扣最高可達萬元。年末尾牙加上即將到來的農曆新年，不僅是拚手氣的好時機，也是尋找最划算購物方案的絕佳時刻。

更多 TVBS 報導

百貨周年慶有怪客狂討明細！櫃員揭「無痛換券」手法

藍牙喇叭突「自燃冒煙」不只１例！ 男嚇：沒使用、沒充電

女質疑遭詐賭250萬 夥同男友平安夜「刀搶45萬元」

深圳16歲少年創業賺翻！「荔枝木燒烤」 月入90萬烤雞店人潮爆滿

