抽房子把握機會 台中購物節發票補登錄至12/31

想中好宅，發票別錯過！2025台中購物節將於今(25)日進入尾聲，截至目前累積消費登錄金額已突破350億元，最終壓軸大獎—北屯「均福匯」好宅備受矚目，吸引民眾把握最後機會消費登錄。為回應民眾熱烈參與、持續活絡年終商機，市府經發局宣布，凡消費日期介於10月24日至12月25日的發票與憑證，都可補登錄至12月31日，讓民眾有充裕時間整理發票，避免錯失抽中好宅的機會。

經發局表示，壓軸抽好宅是台中購物節年度重頭戲，誰能成為幸運得主，全國關注！今年將抽出第七戶，坐落北屯十期蛋黃區，市價近千萬元，並加碼附輕裝潢。(見圖)

經發局提醒，補登錄期限至12月31日23時59分止，想抽中好宅的民眾，務必再次盤點10月24日至12月25日期間的電子發票、傳統發票或收據（須掃描店家QR Code），盡速完成補登，並建議提早作業，避免最後時段系統壅塞。相關活動辦法與登錄規定，請至台中購物節官方網站或活動APP查詢。市府誠摯邀請大家把握最後機會，一起消費、一起抽獎，讓好運陪伴迎接新的一年。