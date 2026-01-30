抽捧花9字曝感情狀態！曾莞婷開嗆1事：我沒那麼不要臉

《功夫》柯震東（左起）、曾莞婷、導演九把刀、戴立忍。（圖／麻吉砥加）





電影《功夫》今（30）日在西門町舉辦見面會，導演九把刀與主演戴立忍、柯震東、曾莞婷合體宣傳。第一次參加電影見面會的戴立忍笑說，有點緊張但很好玩：「我從來沒有參加過戶外發布會，我也想來體驗一下。」現場發送紅包給粉絲，近距離互動好新鮮。

戴立忍圓夢演出動作片，飾演師傅黃駿每天要花3、4個小時進行特殊化妝：「我每天都把前一天的東西忘的一乾二淨，就是開開心心面對新的一天！」自嘲跟角色一樣很健忘常忘詞，因為電影改編自九把刀小說，有很多文字需要消化。被問柯震東、朱軒洋、王淨哪個徒弟最笨，戴立忍笑說：「各有各的特色，但朱軒洋最笨！」

《功夫》戴立忍飾演「師父」。（圖／麻吉砥加）

曾莞婷在片中飾演王淨的母親，與朱軒洋有曖昧情愫，直呼：「希望導演下一次不要找我演媽媽了！一開始接到要演媽媽角色，在心裡面罵三字經。」至於想不想演學生？她很直爽的說：「我沒有那麼不要臉！」辣媽造型被設定成低胸露出事業線，九把刀稱：「這是我對莞婷姐的尊重，把妳最強的展現出來！」

曾莞婷日前出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）婚禮，抽到捧花後感情世界備受關注，她無奈表示：「接捧花，也要有對象啊！」至於「姊姊殺手」柯震東昨日才說李多慧是她的理想型，今天也大讚曾莞婷完全符合「善良」、「漂亮」及「做自己」的條件。

九把刀曾找柯震東演自己，被陳玉勳導演罵：「不要臉！」九把刀笑說是實至名歸，提及近年不少導演也開始找男神演出自己，他一本正經的說：「還是要盡量要長得像，我們除了身高有差之外，其他都滿像的。」一旁的柯震東聽完整個無言以對。

