抽水機日夜搶灌 烏樹林悶燒區降溫加速

由嘉南大圳引水至燃燒區域，透過由底層滲水浸泡降溫。（民眾提供）

記者林怡孜/台南報導

台南後壁區烏樹林垃圾暫置場延燒持續受到關注，環保局今（ㄧ）日表示，目前僅剩綜合類廢棄物區仍有悶燒，燃燒範圍已明顯縮小。為加速降溫滅火，環保局利用現場地形並以已燃盡樹枝構築圍堰，水利局同步調派抽水機自嘉南大圳引水，採「由底層滲水浸泡」方式，加強冷卻效率；現場也持續搭配開挖與消防水線，形成上下同步作業，加快控制悶燒源。

受東北風增強影響，今日水平擴散條件改善。環保局監測車下午1時即時數據顯示，PM10為34.0μg/m³、PM2.5為16.8μg/m³，皆低於空品標準值，整體屬「普通」等級。針對居民關注的水質，環保局於22日、25日、28日與今日巡查均未見消防廢水外溢，嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排採水檢驗結果亦均正常。

廣告 廣告

市府強調，烏樹林火場因早年堆置大量廢棄物、深層蓄熱與近期異常乾燥高溫，使悶燒不易完全撲滅，現階段將持續以開挖、降溫與移置方式處理，未燃廢樹枝區也由消防人員持續布線預防復燃。市府並已啟動跨局處管理強化與夜間警戒，包含提高巡查密度、檢討堆置量與覆土厚度，必要時增設熱顯像設備，以降低後續火警風險。

環保局表示，各項空品、水質監測資訊將持續透明公開，並以最快速度向市民更新後續情況，確保環境與生活安全。