抽水站河面出現油污！基隆市府追查可疑車輛

基隆河近日遭受油污染，導致基隆與新北汐止地區的自來水出現油味。（圖／東森新聞）





基隆河近日遭受油污染，導致基隆與新北汐止地區的自來水出現油味，民眾生活受到嚴重影響。警方調閱監視器後，已發現多輛可疑車輛，正針對相關車輛及沿岸可能排放廢油的工廠逐一清查與採樣比對。

家戶水龍頭打開後，水量雖恢復正常，但仍有不少民眾反映水中殘留油味，不敢直接飲用。環保單位持續利用儀器進行檢驗，部分地區的水質檢查顯示已無異常，但民眾仍心有餘悸。

基隆市環保局長馬仲豪表示，環保局在調閱沿線監視設備時，確實發現疑似涉案車輛，目前正針對這些車輛及沿岸可能排放污染物的工廠逐一清查與採樣比對，將盡快釐清污染源。

受到污染事件影響，部分地區仍有油味未完全散去，里長透過廣播通知居民，水車已經到場，建議民眾先以水車供水替代飲用與烹煮需求。

環保局指出，事件發生後已立即前往水庫與淨水廠採樣，初步檢測顯示污染物疑似為柴油碎片，最終化驗結果仍需進一步確認。一旦確定污染來源，將依法究責，追查破壞水源的禍首。

