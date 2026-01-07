抽油煙機卡油垢好難清！家事達人揭懶人法：油汙全掉光、不費力

記者鄭玉如／台北報導

農曆新年將至，不少人開始規劃大掃除，尤其廚房的抽油煙機，更是難以清潔，容易卡滿油垢。家事達人陳映如曾分享清洗方法，準備盆子並套上塑膠袋，倒入溫水及廚房清潔劑，再放入拆下來的抽油煙機濾網、集油杯，接著在水中浸泡約30分鐘，上面的油汙會軟化，最後稍微刷洗就能清潔乾淨。

陳映如在臉書粉專提到，清潔抽油煙機很簡單，不沾手也不費力，對此分享懶人方法，適合寒冷的冬天。首先準備較厚的塑膠袋，套在小水盆或任何容器上，接著拆下欲清潔的濾網、集油杯放進袋中，再注入溫水，水溫約洗澡水的溫度，水量蓋過要清潔的零件即可。

陳映如表示，在水盆裡加入少量的廚房清潔劑，浸泡約30分鐘，泡完會發現，汙垢因水溫及清潔劑，已經軟化甚至分解，取出零件並刷洗，輕鬆去除油垢與髒汙。而她每次都會偷懶，取出零件後只沖一下水，就放進洗碗機清洗，連刷都沒有，完全不費力。

陳映如也分享清洗前後的對比照，原本抽油煙機濾網卡滿黑色油汙，經過清洗後，油垢全沒了、煥然一新，清洗時所使用的清潔劑不多，所以也不會聞到很重的清潔劑味道。

