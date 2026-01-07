抽油煙機卡滿油汙 達人教4步驟變乾淨：輕鬆不費力

下個月就要迎接農曆新年，不少民眾已經在規劃大掃除，其中廚房的抽油煙機是很容易被忽略的地方，經常開伙卻沒清潔，上面會卡滿油垢及髒汙；對此家事達人陳映如分享清洗方法，先準備一個盆子，在裡面倒入溫水及廚房清潔劑，將抽油煙機的濾網、集油杯拆下來，放進水裡浸泡約30分鐘，泡完後上面的油汙會軟化並分解，最後只要稍微刷洗一下就大功告成，完全不費力。

陳映如曾在臉書粉專發文指出，趁過年前把家裡的抽油煙機清洗乾淨，不沾手也不費力，更不用花太多時間，超級懶人的方法很適合冷冷的冬天。

廣告 廣告

陳映如分享清洗步驟，首先準備一個厚一點的塑膠袋，把塑膠袋套在小水盆或任何容器上，再把要清潔的濾網、集油杯等通通拆下來放入盆子內。

陳映如表示，接著在盆子裡面注入溫水，大約是洗澡水的溫度即可，水量要蓋過所有拆下來的零件；在水裡倒入一些家中現有的廚房清潔劑，並浸泡約30分鐘。

陳映如說明，所有零件泡了30分鐘後，汙垢大多已經軟化甚至分解了，這時只要將這些配件取出，輕輕刷洗就會變得超乾淨；如果家裡有洗碗機，零件泡完後用清水沖一沖，再放到洗碗機內清洗即可，連刷都不用刷，完全不費力。

陳映如貼出清洗前、後的對比照片，只見原本的抽油煙機濾網卡滿黑色油汙，洗完後油垢全部掉光光，煥然一新。

更多中時新聞網報導

守護自然資本 中信前進台江野放黑琵

五月天台中站最終場 不忘Jolin「大蟒蛇」

2026投資密碼 收益、債券、精選