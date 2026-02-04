抽油煙機油垢不用猛刷 達人教4步驟輕鬆洗乾淨

農曆春節將至，家家戶戶開始大掃除，其中廚房的抽油煙機是容易被忽略的地方，家事達人陳映如教大家4步驟清洗乾淨，先拿一個塑膠袋套在水盆上，把要清潔的濾網、集油杯等配件全部放進去；倒入溫水蓋過所有零件；加入少量廚房清潔劑並浸泡約30分鐘；時間到了之後，油垢大多已軟化甚至分解，最後只要輕輕刷洗就能恢復乾淨。

陳映如今天（4日）在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文表示，大家最近準備開始大掃除，她趁早上有空，已經把家裡抽油煙機的濾網、集油杯通通洗乾淨了，清洗過程不沾手、不費力，而且也不用花太多時間。

陳映如分享清洗抽油煙機的步驟，首先準備一個厚一點的塑膠袋，套在小水盆或任何容器上，接著把要清潔的濾網、集油杯等配件全部放進去；再來倒入溫水，水溫大約和洗澡水差不多，水量蓋過所有零件。

接下來加入少量廚房清潔劑，用家中現有的即可，浸泡約30分鐘。陳映如說，30分鐘後就會發現油垢已經被軟化甚至分解，最後只要輕輕刷洗，就會變得超乾淨。

陳映如提到，她家裡有裝洗碗機，因此浸泡完30分鐘後，直接把所有零件放進洗碗機洗就好，連刷都不用刷，清洗完後原本的油垢全部消失，變得乾淨又閃亮，她大讚「年終掃除，其實也可以很輕鬆。」

