抽油煙機油垢刷不掉！達人揭「4步驟」不費力：油汙秒分解

農曆春節將至，許多人忙著大掃除，但廚房的抽油煙機往往最難清理。家事達人陳映如分享4個簡單步驟，不僅免沾手，還不費力，就能輕鬆清潔濾網與集油杯。她建議先準備一個較厚的塑膠袋，加入溫水與廚房清潔劑浸泡約30分鐘，油垢就會軟化分解，清理更輕鬆。

陳映如在臉書粉專指出，很多人近期開始年終掃除，她也趁早上有空，將家中抽油煙機的濾網、集油杯洗乾淨，重點是不沾手、不費力，甚至不用花太多時間，對此分享懶人清潔4步驟。

首先準備一個厚一點的塑膠袋，套在小水盆或其他容器上，將濾網、集油杯等配件全部放入。接著倒入溫水（水溫約與洗澡水相當），水量以蓋過所有零件為準，再加入少量家用廚房清潔劑，浸泡約30分鐘。此時油垢已經軟化分解，只需輕輕刷洗，就能輕鬆恢復乾淨。

陳映如指出，由於她家中剛好有洗碗機，再將所有零件放入洗碗機即可，省去刷洗的動作，完全不費力，洗乾淨後，油垢全部消失，不禁大讚「年終掃除，其實也可以很輕鬆」。

