抽油煙機油垢如何清洗？家事達人曝１招乾淨如新：不沾手、不必用力刷洗

隨著農曆新年腳步逼近，家家戶戶開始準備年前大掃除，尤其是廚房，藏著不少容易被忽略的清潔死角。長期使用卻缺乏定期清理的抽油煙機，濾網和集油杯會累積大量頑固油垢，不僅影響排煙效果，更可能成為細菌滋生的溫床。對此，家事達人陳映如分享了一套簡單有效的抽油煙機清洗秘訣，讓民眾能夠輕鬆解決這個令人頭疼的清潔難題，迎接乾淨清新的新年。

抽油煙機怎麼清洗

家事達人陳映如在臉書粉絲專頁發文表示，她趁著過年前將家中抽油煙機徹底清洗，使用的方法不沾手、不費力，不需要花費太多時間，是超級懶人清潔法，很適合在寒冷的冬天使用。

抽油煙機清洗秘訣

陳映如分享清洗步驟，首先需要準備一個較厚的塑膠袋，將塑膠袋套在小水盆或任何適合的容器上，接著把抽油煙機的濾網、集油杯等所有需要清潔的零件通通拆下來，放入準備好的盆子內。



這時，在盆子裡注入溫水，溫度約等同洗澡水的程度即可，水量必須完全覆蓋所有拆下來的零件。隨後在溫水中倒入家中現有的廚房清潔劑，讓所有零件浸泡約30分鐘。

浸泡可解決大部分汙垢

陳映如說明，經過30分鐘的浸泡後，附著在零件上的汙垢大多已經軟化甚至完全分解，這時只需要將這些配件取出，輕輕刷洗就能變得超級乾淨。她更進一步建議，如果家中擁有洗碗機的民眾，可以在零件浸泡完畢後用清水沖洗一遍，再放入洗碗機內進行最後清洗，連手動刷洗的步驟都能省略，達到完全不費力的清潔效果。

清洗前後對比效果驚人

陳映如也在文章中貼出清洗前後的對比照片，從照片可以清楚看到，原本濾網上卡滿厚重的黑色油汙，經過簡單的浸泡和清洗程序後，所有油垢完全去除，整個濾網恢復到如新品般的潔淨狀態。

▲抽油煙機要定期清潔，否則可能滋生細菌。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

陳映如

網址：https://www.facebook.com/share/p/1FeqcozEaa/

