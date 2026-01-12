抽獎前狂聽《花木蘭》主題曲真抱走尾牙大獎 萬人朝聖

適逢尾牙旺季，一首電影主題曲意外成為上班族的幸運符。日前有網友分享，自己抽獎前不斷播放迪士尼電影《花木蘭》的主題曲《以妳為榮》，最後真的中獎，留言區也有多位網友實測後，紛紛在尾牙抽中現金大獎或iPhone。

日前有網友分享，自己抽獎前不斷播放迪士尼電影《花木蘭》的主題曲《以妳為榮》，最後真的中獎 。（示意圖／中天新聞資料照）

原PO在Threads發文指出，尾牙前跟同事不斷聽《花木蘭》的歌，結果中大獎。根據原PO上傳的《以妳為榮》歌曲片段中，花木蘭的祖母對她說「妳一定會贏」，接著花木蘭走出室外高唱「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」。貼文雖是去年發表，但近日再度被瘋狂轉發。

留言區中出現大量網友分享實測結果，「木蘭太神了啦！先生尾牙前一小時狂聽，抽獎最後直接手機放在桌上播出來，同桌直接6個3萬、1個5萬，我先生則是中8萬」、「同事一起聽，尾牙我抽到1萬2000現金，還有3萬日幣，同事也抽到iPhone，謝謝老祖宗」、「公司春酒晚會，當天早上上班開來聽，晚上就抽到3萬2000現金」、「真的必須大推《花木蘭》，尾牙前狂聽一小時，結果中了1萬8000」、「真的神，尾牙前一晚開始聽，也分享給同桌同事，我中一支iPhone、同桌的同事中2萬、4萬和8萬」。

也有不少人留言表示要收藏備用，「先存，到時候也要來聽」、「留尾牙聽」、「來報到，老闆尾牙等著」、「現在開始聽來的及嗎」、「我今年春酒要來試試看！希望中頭獎」、「轉發一下，希望尾牙中大獎」。

