抽獎從5萬掉到2萬！她問尾牙縮水該不該走 釣出一票苦主

年末尾牙是許多上班族最期待的活動之一，尤其抽獎環節更被視為「運氣加薪日」。然而，不同公司獎項落差甚大，也常引發話題。一名女網友近日在論壇Dcard以「尾牙最大獎2萬還要待嗎？」為題發文，表示自己進公司不過短短三年，尾牙的最大獎金額就從原本的5萬元縮水到今年僅剩2萬元，讓她對公司營運產生疑慮。

原PO指出，除了頭獎金額下修，她還聽工讀生說紅包只發500元，讓她感嘆：「三年內縮水成這樣，這間公司是不是快不行了？」貼文一出，迅速釣出大批上班族回應，各種尾牙實況比一比，也讓原PO感受到「自己不孤單」。

不少人留言抱怨，「我司最大獎只有5000元，但營收卻好幾億」、「我們是上市公司，最大獎也只是iPhone」、「利潤十幾億，最大獎還是2萬」、「我們公司大獎是PS5，我也從沒中過」、「我們只有1萬，有安慰到你嗎？」甚至有人直言，「百大企業，連尾牙都沒有」、「我們公司今年根本沒辦尾牙」。

也有網友語帶調侃地安慰原PO：「這樣想會不會太多了？尾牙抽獎本來就不一定中，何必放大解讀」、「尾牙是抽獎，不是營運報表」、「有沒有大獎不是重點，反正也不會抽到自己」、「換公司可能連抽獎都沒得抽」。

許多回應也指出，尾牙獎金多寡未必與公司營運直接掛勾，有些企業即使利潤亮眼，也可能出於預算規劃壓低獎金額度，或以其他方式提供福利。因此是否「還要待下去」，與其看尾牙大獎，不如從整體待遇、升遷空間與工作氛圍來評估，更為實際。年終時節，公司如何回饋員工，無論形式或金額，雖不盡相同，但對員工來說，透明溝通與基本尊重，往往比中獎更具長遠意義。

