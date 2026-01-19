抽獎送台積電股票民眾誤認詐騙 北市產發局長：有防詐意識

台北市政府舉辦「來台北有購嗨」消費抽獎活動，吸引大量民眾參與，台北市產發局長陳俊安今(19日)舉辦記者會，抽出台積電股票得主。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市政府舉辦「來台北有購嗨」消費抽獎活動，吸引大量民眾參與。台北市產發局長陳俊安今(19日)舉辦記者會，抽出台積電股票得主，致電給獲獎民眾卻被誤以為是詐騙電話，得主沈默不語隨即掛斷電話。陳俊安笑說台北市民很有防詐意識，後續會再以不同管道聯絡。產發局表示，下一波活動預計抽出台積電股票一張，與3組星宇航空台北至鳳凰城雙人機票等；最後總抽大獎更有1千萬現金、特斯拉以及4組機票。

台北市政府自去年11月11日辦理「來台北有購嗨」，民眾只需在台北消費滿200元並登錄，即享有抽獎資格。若至友好特店消費，還可以直接升級雙倍抽獎機會，參與情況踴躍。產發局統計，至今累積登錄金額已達32億。

星宇航空也加碼贊助10組台北至鳳凰城雙人來回機票。星宇航空表示，鳳凰城為台北市的姐妹市，也是星宇在北美航網布局的第五個航點，除發展科技生態，也有壯麗沙漠景觀及穩定觀光與商業需求，深受旅客喜愛。

產發局提醒，活動登錄時間僅至3月8日。下一次抽獎活動將於2月23日舉辦，獎品包含台積電股票、3組機票以及實用家電等。最後總抽預計在3月11日辦理，有1千萬現金、特斯拉Model Y、Switch 2、PS5等高人氣獎項。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

