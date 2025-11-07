抽盲盒比高檔美食更讓人快樂！亞洲消費者行為改變，蘊藏哪些商機和投資機會？

受到經濟不確定性的影響，包括中國、香港、新加坡及台灣等亞洲市場的消費行為正經歷轉變，消費者不僅縮減預算，也更在意與產品及體驗相關的深層情感連結，在企業的危機與轉機之間，同時蘊藏投資人值得關注的契機。

富達國際亞太區投資總監主管Stuart Rumble指出，消費行為轉向在各產業都有跡象。例如餐飲業，高檔餐廳及奢華餐飲場所關閉，反映高額非必需支出的縮減。然而，超市餐飲及平價休閒餐飲興起，顯示消費並非全面縮減，而是重新分配。

廣告 廣告

他說，消費者更重視性價比，也更傾向選擇能帶來情感共鳴、文化或身份認同等附加價值。舉例來說，許多人單純從打開泡泡瑪特盲盒的過程獲得樂趣，對投資人而言，這些轉變帶來機會與風險並存的局面，能夠成功觸及情感價值的品牌，通常展現強勁的消費者參與度，同時受惠營收動能及投資人熱情，股價表現亮眼。然而，要維持成功，必須仰賴持續創新，尤其在智慧財產及產品開發方面。

此外，評價仍是關鍵考量。部分消費類股本益比已高，市場質疑其獲利成長的持久性及均值回歸的可能性。投資人必須能區分短暫趨勢與結構性轉變的差別。

富達指出，盲盒熱潮或許會消退，但健康意識的生活型態及體驗導向的消費，或許更具持久性，值得持續關注。例如運動服飾及化妝品等產業，展現較具韌性的長期前景，這些產業受惠人口結構、都市化及數位互動的利多，在地品牌尤其能透過社群媒體及網紅行銷，加速產品週期並迅速回應消費者，靈活度及文化契合度往往超越全球品牌。

另一方面，數位通路也正重塑消費。直播電商、社群銷售及爆款產品上市，縮短產品從構想到市場採用的時間。能夠掌握速度的企業，尤其深入了解在地市場者，更有機會搶占市場並吸引投資人青睞。例如中國電動車品牌在新加坡市場的成功，印證以消費者為核心的靈活商業模式帶來的顛覆性潛力。

廣告 廣告

然而，中國市場的激烈競爭不容低估。成功會招致模仿，唯有具備穩健基本面、靈活策略及明確差異化的企業才能長久。投資人必須密切關注企業的管理品質、創新力、以及因應消費者變化的能力。

富達認為，亞洲消費格局轉變，反映消費者對經濟方面的謹慎態度與對情感滿足的追求。投資人若能審慎辨識其轉變屬循環性或結構性，同時掌握創新、文化相關性及評價紀律，將有機會捕捉下一波亞洲消費市場成長動能。



更多風傳媒報導

