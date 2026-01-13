抽筋、睡覺大風車都是缺鈣警訊！ 怎麼補鈣才到位？從中醫角度解析補鈣關鍵

作者／KingNet國家網路醫藥編輯





缺鈣別等到骨折才發現！生活中哪些小困擾與缺鈣有關？該如何有效補鈣？中醫師從中醫觀點一一說明。

許多人都知道缺鈣會增加骨質疏鬆、骨折等風險，但要知道自己有沒有缺鈣，除非透過抽血或骨密度檢查，不然平時其實很難發現，而且如何有效補鈣也是一大學問。對此，周宗翰中醫師表示，事實上生活中的一些小問題都和缺鈣有關，若要補鈣可以透過中醫來協助，另外「骨鈣素」缺乏也會影響補鈣效果需多加留意。

廣告 廣告

生活中哪些小問題其實是缺鈣造成的？

隨著年齡增長，骨質漸漸流失，缺鈣已是現代人相當關注的健康問題，但是周宗翰中醫師分享，在診間除非看到健檢報告，不然患者絕對不會直接跟醫師說「我缺鈣」，反而患者常會提到「醫師我好疲勞」、「我晚上腳一直抽筋」、「醫師我腰酸背痛」等等，這些其實都是缺鈣的情形。





另外，周宗翰中醫師表示，如果小朋友睡覺跟大風車一樣到處亂翻，這可能也是缺鈣的表現，因為鈣、鎂是穩定睡眠的重要營養素，若有這類情形建議補充鈣質（如：睡前喝一杯溫牛奶）應該會有所改善。

為什麼會缺鈣？中醫認為哪些原因會導致缺鈣？

但為什麼身體會缺鈣呢？周宗翰中醫師提到，從中醫觀點來看，缺鈣可能是因為以下2大因素所致：

消化吸收不好：即使平時吃了很多高鈣食物，但身體還是容易缺鈣，可能就是因為消化、吸收不好，中醫認為需要透過腸胃調理來改善。

本質不足：鈣的轉換出現問題，如：太少曬太陽缺乏維生素D、鈣質攝取不足、含糖飲料喝太多等，都有可能造成體內鈣減少。

吃鈣片怎麼好像沒什麼效？ 哪些因素會影響補鈣？

而說到補鈣，不少民眾第一個想到的就是吃鈣片，但吃了好像不一定有感，周宗翰中醫師指出，「缺乏導引素」是其中一個因素，會使鈣沒辦法有效儲存在骨頭裡，即使吃鈣片吃得很多，也只會流失得越多，這有可能是太少曬太陽，或者是體質出現狀況，這時便可透過中醫調理、補足腎氣改善。





此外，周宗翰中醫師最近發現，「骨鈣素」缺乏其實也是身體沒辦法留住鈣的原因之一。

骨鈣素是什麼？ 從中醫來看它對身體有哪些幫助？

周宗翰中醫師表示，骨鈣素是骨頭分泌的荷爾蒙，也是內分泌的神經調節物質，透過骨鈣素的調節能讓血鈣儲存在骨頭裡面，它就像是指揮官，能指揮鈣前往正確的地方。





而且骨鈣素還能幫助代謝調節、體質改善。周宗翰中醫師提到，中醫常說「腎主骨、生髓、通腦」，要減少腰膝酸軟、疲勞的情形，都會透過補腎或強筋健骨來改善，而骨鈣素從本質來講其實與此有很大的聯想，它對身體的循環跟調節有同樣的效果，在提升腎氣上也有其功效。





周宗翰中醫師認為，各年齡層都很適合攝取骨鈣素，不論是青少年轉骨、長高，更年期婦女預防、改善骨質疏鬆，或是年長者骨質流失、退化性關節炎等，都能攝取骨鈣素幫助改善，另外骨鈣素還有一個很大的特點，它可以透過血液循環進入血腦障壁，改善失智、腦部萎縮的風險。

補鈣如何補得更到位？ 中醫師提出5建議

如果民眾有缺鈣的問題，想補鈣補得更到位，周宗翰中醫師建議可以透過以下方方法幫助補鈣，改善鈣質缺乏的問題：

中醫調理腸胃、補充腎氣，增加動能、循環來改善身體對鈣質的吸收

規律運動

適度曬太陽

補充維生素D

攝取骨鈣素

透過多管齊下的方式，才能讓鈣質真正補進骨頭裡，有效提升骨質密度、預防骨質疏鬆等問題。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥抽筋、睡覺大風車都是缺鈣警訊！ 怎麼補鈣才到位？從中醫角度解析補鈣關鍵