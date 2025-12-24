抽脂手術由護理師動刀！立委踢爆驚悚影像 衛福部證實涉「密醫罪」

陳昭姿揭護理師違法抽脂，衛福部認定密醫罪證確鑿，最重可判五年徒刑。 圖：翻攝自陳昭姿 記者會直播畫面

[Newtalk新聞] 抽脂手術竟由護理師動刀！民眾黨立委陳昭姿今(2)日揭露一段驚悚畫面，某診所進行侵入性抽脂時，實際操作者竟是缺乏醫師資格的護理人員，醫師僅在一旁掛名。衛福部醫事司司長劉越萍看完影片後直言，畫面清楚顯示非醫師執行手術，已觸犯「密醫罪」，屬刑事案件，證據明確，將依法嚴辦，最重可判5年徒刑。

陳昭姿在「醫療黑幕揭開」記者會上，公布吹哨者提供的關鍵影像。畫面中赫然可見，謝姓醫師與其妻子陳姓護理師，兩人同時動手進行屬於高度侵入性的抽脂手術。陳昭姿質疑，法律規定須由具備醫師資格者親自執行的手術，現場卻出現「非醫師動刀、醫師掛名在場」的離譜狀況，凸顯現行制度在第一線稽查出現大破口。

廣告 廣告

更令人擔憂的是，有病患事後調閱病歷，驚覺記載內容與實際手術過程根本對不上。陳昭姿指出，不法醫療人員為求自保，恐會在術後發生爭議時，事後補寫或變造醫療紀錄滅證。這種行為不僅侵害病人知情權，一旦發生醫療糾紛，患者將失去最後保障。她認為，若不將此類問題納入管理重點，即便提高醫師門檻，也難守住醫療安全底線。

針對影片內容，衛福部醫事司司長劉越萍回應，畫面已清楚判斷是非醫師實際執行侵入性手術，這就是涉及「密醫行為」。她強調，相關事證相當明確，依「醫師法」第28條規定，密醫屬於刑事犯罪，最重可處5年以下有期徒刑。事發當天，地方衛生局已先依違反「醫療機構設置標準」對該診所開罰，目前全案已進入司法程序。

對於衛福部推動嚴管醫美政策，陳昭姿表示支持，但也呼籲配套不能只停留在資訊揭露，必須強化現場與病歷稽查，避免制度淪為紙上談兵。劉越萍則補充，衛福部持續強化專業自律與資訊透明，預計明年1月中旬設立「醫美查詢專區」，供民眾確認醫師專科資格。她重申，無論微整形或手術，本質都是醫療行為，依法須由合格醫師執行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

沒錢卻能買10萬高級筆電！張文犯案前獲「神秘3985元」 剛好湊錢住進商旅

張文犯案前縱火燒租屋處！專家建議房東「2大篩選指標」自保