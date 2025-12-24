抽脂手術竟非醫師動刀 吹哨者影片揭醫美黑幕 陳昭姿揭恐為長期違法模式
民眾黨立委陳昭姿24日召開記者會，正式向衛福部檢舉醫美診所疑似違法施術，強調醫美同樣是醫療行為，必須嚴格監管。（圖片來源／陳昭姿臉書）
醫美產業再度爆出重大違法爭議。民眾黨立委陳昭姿24日上午召開記者會，公開檢舉疑似醫美診所違法施術情形，指出有吹哨者提供關鍵影片與資料，顯示在抽脂等侵入性手術過程中，實際操作醫療器械者並非醫師，而是具護理師身分的人員。
陳昭姿強調，相關行為已明顯違反《醫師法》與《醫療法》，嚴重危及病患醫療安全。
對此，衛福部醫事司司長劉越萍回應表示，從目前曝光的畫面判斷，已涉及密醫行為，屬刑事犯罪範疇，後續將依法處理。
吹哨者影片曝光，抽脂手術中非醫師實際「動刀」
陳昭姿表示，此次出面是為捍衛國人醫療安全與醫療誠意，並正式向衛生福利部提出檢舉。她指出，吹哨者提供的手術影片清楚顯示，在一場抽脂手術中，除一名具醫師資格者在場外，另有一名不具醫師資格的人員實際操作抽脂器械。
經查證，該名實際施術者為護理師，且為該謝姓名醫師的配偶。依現行法規，侵入性手術僅能由醫師親自執行，護理人員不得從事手術行為。
陳昭姿直言，這樣的行為不僅違法，也已將病患健康置於極高風險之中。
吹哨者提供手術影片顯示，抽脂等侵入性醫美手術過程中，實際操作器械者疑非醫師，引發密醫爭議。（圖片來源／民眾黨記者會）
不只單一個案，疑涉長期違法模式與病歷不實
陳昭姿進一步指出，檢舉資料顯示，相關問題恐非單一偶發事件。
吹哨者所提供的資料中，多起手術皆呈現相同模式，包括實際施術人員與醫療紀錄不符、手術紀錄未如實記載，甚至在發生醫療糾紛後，疑似刪除影像與錄音，或事後補寫、變造醫療紀錄以規避責任。
她強調，手術室屬高度封閉空間，若非內部揭弊，外界幾乎不可能得知其中實際運作情形，她感謝吹哨者保存關鍵證據，讓原本隱藏在手術室內的違法行為得以被揭露。
陳昭姿也回顧，今年9月曾陪同一名40歲病患召開記者會，該名病患在恆美學醫美診所接受手術後，出現敗血症與多重器官衰竭，幾乎面臨截肢與死亡風險，雖經搶救倖存，但目前需每週3次洗腎，生活品質與工作能力大幅受影響。
她指出，當時的施術醫師，與此次抽脂影片中出現的醫師為同一人，令人質疑是否存在長期、系統性的違法操作模式，而非單一疏失。
延伸閱讀：醫美糾紛》女抽脂手術釀急性腎衰竭！醫師、診所切割責任...律師示警恐犯刑法「這項罪」
40歲林小姐在恆美學醫美診所接受手術後，出現敗血症與多重器官衰竭，幾乎面臨截肢與死亡風險，雖經搶救倖存，但目前需每週3次洗腎，行動困難，無法再工作，全家生活徹底被改變。（攝影／陳稚華）
醫美監管長期鬆散，「直美醫師」制度漏洞遭點名
針對醫美產業結構問題，陳昭姿批評，過去制度下，任何科別醫師只要持有醫師執照，即可投入醫美市場，導致部分未受完整外科訓練的醫師，直接從事高風險侵入性醫美手術，形成所謂「直美醫師」亂象。
她指出，醫療行為本質不應因掛上「醫美」二字而被淡化，依法病患在接受療程前，應充分被告知預期效果、風險與副作用，但實務上卻經常流於形式，甚至由諮詢師主導溝通，醫師未充分評估即進行介入，出事後責任歸屬不清，病患求助無門。
衛福部：已涉密醫，最重可處5年以下有期徒刑
對此，醫事司司長劉越萍說明，相關醫美爭議案件在事發當天，地方衛生局即已依違反《醫療機構設置標準》開罰，後續因案件已進入司法程序，屬於前案處理範圍。
針對今日曝光的抽脂手術影片，劉越萍表示，從畫面可清楚判斷，非醫師實際執行侵入性手術，已涉及密醫行為。依《醫師法》第28條規定，密醫屬刑事犯罪，最重可處5年以下有期徒刑，相關事證已相當明確。
劉越萍進一步指出，衛福部正持續強化美容醫學管理，包含專業自律與資訊透明機制，預計於明年1月中設立「醫美查詢專區」，讓民眾能清楚查詢從事美容醫學療程或手術的醫師身分與專科資格。她強調，不論是微整形或美容醫學手術，本質上皆屬醫療行為，依法必須由合格醫師執行。密醫行為本就不被允許，若缺乏制度化管理與專業自律，實務稽查將面臨高度困難。
劉越萍也提醒，農曆年前為民眾接受美容醫學療程的高峰期，呼籲民眾務必選擇合法醫療機構，並確認實際執行療程或手術者為合格醫師。她再次強調，醫美不應由諮詢師先行接觸、推銷療程，而應由醫師親自問診與評估後，再決定適當的醫療介入方式，以避免醫療傷害。
衛福部醫事司司長劉越萍表示，從曝光畫面判斷已涉及密醫行為，依《醫師法》恐涉刑責，最重可處五年以下有期徒刑。（圖片來源／民眾黨記者會）
陳昭姿：不能只靠自律，應同步行政與司法調查
對於衛福部推動嚴管醫美方向，陳昭姿表示支持，包括修正《特管辦法》，針對醫美處置與手術進行分級管理，並要求執行高風險醫美手術者具備大外科專科訓練資格，方向值得肯定。
不過她也指出，僅靠資格公告與資訊揭露仍不足以防弊。「影片中護理師操作抽脂器械的動作相當熟練，顯示並非首次施作，合理懷疑多數病患皆在不知情下接受類似施術。」
陳昭姿質疑，若違法行為發生在密閉手術室內，僅仰賴「關起門來的專業自律」是否真能防堵，行政調查往往也因證據有限而受阻，必要時仍須司法檢調介入，才能完整釐清責任。
立委質疑，若無內部吹哨，手術室內違法行為難以被外界得知，呼籲行政與司法同步介入，補上醫美監管漏洞。（圖片來源／民眾黨記者會）
陳昭姿表示，記者會後將把未經馬賽克處理的完整影片交由衛福部帶回調查，並要求主管機關同步啟動行政與司法程序，該移送法辦者即依法送辦。
她強調，嚴管醫美不是為了限制產業發展，而是確保民眾清楚知道「誰有資格動刀、誰必須負責」，補上醫美管理長期存在的制度漏洞，給受害病患與社會一個明確交代。
