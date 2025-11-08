抽脂擺脫女乳症 他抬頭挺胸

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳表示，以微創手術擺脫男性女乳症，30歲張姓男子終於能抬頭挺胸。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

30歲張姓男子國中起胸部異常隆起，外觀有如女性胸型，一度為此努力減脂，瘦身到51公斤，但胸部仍然沒有縮水，一度大到B罩杯，當兵時也相當困擾，決定就醫解決男性女乳症，透過抽脂手術成功圓夢，走路終於可以抬頭挺胸，重拾自信。

男性女乳症主因男性荷爾蒙失衡，或是乳腺組織、脂肪過度增生，導致乳房過度發育。烏日林新醫院整形外科主任魏經岳說，通常好發於青春期，雙乳出現隆起腫大現象，雖然不會造成明顯疼痛或危害健康，但可能導致自卑，影響人際社交。男性女乳症可分兩種類型，「真性女乳症」主要與乳腺組織增生有關，主要是荷爾蒙失調，觸診可以摸到乳暈下有硬塊或結節；「假性女乳症」主要脂肪過度增生引，多與肥胖相關，觸感較柔軟。

魏經岳說，一般手術多從乳暈旁切口切除乳腺，可能會有小疤，甚至會有「碗盤狀」外觀。整形外科魏經岳主任指出手術方式採微創腋下抽脂手術，可採局部麻醉或全身麻醉，從兩側腋下切口約0.5公分小傷口，透過微創小孔進行胸部抽脂，手術時間約1個多小時，恢復期僅約1～2週，適合希望改善男性女乳症，讓胸型變得更理想兼具美觀。張男分享自己手術過程很像睡一覺起來就好了，沒有任何不適或疼痛，真的應該早點來接受治療的。

魏經岳指出，術後4至6週需避免劇烈運動，術後肉眼可見胸部外觀明顯改善，隨著腫脹消退，胸型會恢復自然平坦。手術效果通常是永久性，但若體重大幅增加，胸部仍可能再度出現脂肪堆積。