抽脂醫糾頻傳引關注 醫師：全麻改局麻、回歸醫療倫理才是關鍵





隨著醫美療程普及，抽脂手術相關醫療糾紛屢次躍上新聞版面。對此，台灣體形雕塑抗老化美容醫學會教育長莊堅文醫師指出，近期多起爭議案例顯示，問題不僅在於技術本身，更涉及諮詢端的醫療倫理失守與全身麻醉抽脂潛藏的高度風險，值得社會與主管機關正視。

特管法修訂上路 全麻抽脂納入高度管制

自2026年1月1日起，衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」正式實施，明確將「全身麻醉下進行之抽脂手術」納入特管範圍。未來，凡單次脂肪抽出量達1500毫升、脂肪與體液合計達5000毫升，或採全身麻醉方式施作抽脂，僅限整形外科、皮膚科、外科及婦產科等特定科別醫師執行，其餘科別全面禁止。

廣告 廣告

莊堅文指出，法規調整方向顯示主管機關已意識到，全麻抽脂即使屬「小量抽脂」，仍具有較高的醫療風險，必須嚴格管理。

抽脂糾紛案例浮現 諮詢倫理成關鍵盲點

回顧2025年底引發社會關注的抽脂醫療糾紛事件，相關立委陳昭姿曾召開記者會說明，事件涉及診所管理、醫師資格及麻醉用藥等多重疏失。然而，莊堅文認為，真正被忽略的核心問題，在於「療程決策是否回歸醫師專業判斷」。

他指出，部分醫美市場存在由諮詢人員在醫師看診前即完成療程推銷與收費的情形，甚至誇大效果、誘導不適合的高價療程。若醫師未能堅守醫療倫理，僅在最後進行形式化看診，極易衍生術後糾紛。

依現行醫療法規，醫美屬醫療行為，療程必須由醫師診斷與執行，諮詢人員僅能輔助說明與衛教，若逾越角色，恐涉及違法責任。

全麻抽脂出血風險高 局麻技術相對安全

在手術端風險方面，莊堅文說明，抽脂可分為局部麻醉與全身麻醉兩種。以「完全腫脹式抽脂」進行局麻手術，不僅能有效止痛、止血、軟化脂肪，也能避免全麻可能引發的脂肪栓塞、麻醉不良反應等致命併發症。

相較之下，全麻抽脂因受術者失去痛覺，可能在腫脹液注入不足的情況下進行抽吸，增加微血管破壞與出血風險。若出血量達全身血液量15%至30%，便須考慮輸血，否則恐導致缺血性休克，甚至危及生命。

醫師提出五大安全守則

為降低抽脂手術風險與醫療糾紛，莊堅文醫師提出五項臨床安全建議，包括腫脹液用量、手術時間、施作部位數量、脂肪抽出比例與總體液量控管，呼籲同業務必遵循。

回歸專業判斷 避免憾事重演

莊堅文強調，並非所有愛美需求都適合以抽脂與填脂手術解決，若在術前即由醫師嚴格評估並拒絕不適合個案，或改採其他替代方案，許多醫療事故其實可被避免。

他呼籲，醫美產業應回歸醫療本質，從諮詢制度、麻醉選擇到手術安全全面檢視，才能真正降低醫療糾紛，保障民眾健康與醫師專業尊嚴。

更多新聞推薦

● 台美關稅降至15％ 柯文哲：政府應講清楚附加條件