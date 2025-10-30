抽菸不只傷肺！失智風險增1.6倍 髖部骨折也增41%

研究顯示，長期吸菸對老年人健康的危害遠超過呼吸系統疾病。根據國民健康署資料，老年吸菸者罹患失智症的風險較不吸菸者增加1.6倍，髖部骨折風險也明顯提高。國健署113年調查指出，65歲以上男性吸菸率達13.3%，女性則為0.8%，顯示老年族群戒菸仍有改善空間。

吸菸除了影響肺部健康，還會增加失智、骨折風險。（示意圖／Pixabay）

菸品中的多種化學物質不僅危害肺部健康，更會影響骨骼健康。這些有害物質會干擾造骨作用與血管新生，同時影響副甲狀腺激素、腎上腺激素及性腺激素的運作，導致骨質代謝失衡，最終使骨質密度下降，增加骨折風險。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，研究數據顯示長期吸菸的長者相較於不吸菸者，髖部骨折風險在70歲時增加41%，到80歲時更增加71%。除了骨骼問題，老年吸菸者的失智症風險也較不吸菸者高出1.6倍。此外，英國研究更指出，60歲以上吸菸長者的衰弱風險提高了60%。

專家強調，戒菸是降低相關健康風險最有效的方法。研究證實，在60歲前成功戒菸或戒菸年數超過15年的長者，其失能風險可大幅降低至與不吸菸者相當的水平，顯示戒菸的正面效益相當顯著。

研究證實，在60歲前成功戒菸或戒菸年數超過15年的長者，其失能風險可大幅降低。 （圖／Photo AC）

羅素英指出，台灣中老年吸菸者戒菸的首要動機是健康因素，其次為配偶及家人的支持。然而，長輩戒菸過程中常面臨長期習慣與孤獨感等心理障礙，若能獲得家人與朋友的理解與鼓勵，戒菸成功率將明顯提升。

對於菸齡長久的長者而言，戒菸過程的困難常讓他們卻步。羅素英建議，結合專業支持可使戒菸成功率提高3倍以上。她呼籲民眾陪同家中長輩善用多元戒菸服務資源，全國約有2,700家醫事機構提供戒菸藥物治療與衛教諮詢服務，民眾也可撥打免付費戒菸專線0800-636363尋求協助。

