抽菸不只傷肺，還可能影響眼睛健康！

無論是傳統紙菸或電子菸，吸菸都會透過氧化傷害與血管病變，對眼睛造成多重且不可逆的傷害，戒菸才是守住視力與眼睛健康的關鍵。

當我們談到吸菸的健康風險時，多數人會聯想到肺癌、口腔癌、心血管疾病，然而，鮮少人知道「抽菸也會傷眼」。根據醫學研究，香菸中的有害物質不僅會損害肺部，也會對眼睛造成長期且不可逆的傷害，甚至導致失明！

吸菸對眼睛的六大危害一、白內障

抽菸會加速水晶體的氧化，讓水晶體更容易變得混濁。研究指出，連續五年每天抽一包菸者，其罹患白內障的風險是不抽菸者的2.24倍。白內障會造成視力模糊、畏光、夜間視力下降，嚴重時需透過手術置換人工水晶體才能恢復視力。

二、黃斑部病變

老年性黃斑部病變是造成50歲以上民眾失明的主要原因。吸菸會造成眼內血流不良與氧化壓力，導致黃斑部細胞提前退化與死亡。重度吸菸者罹患黃斑部病變的風險顯著升高，且即使接受眼內注射藥物治療，也常留有永久視力損傷。

三、視網膜血管阻塞與眼中風

香菸中的有害成分會促進動脈粥樣硬化，導致眼睛血管血栓形成，引發視網膜中央血管阻塞（俗稱眼中風）或缺血性視神經病變，造成視力突然喪失。

四、甲狀腺眼病變

吸菸會使患有甲狀腺亢進的患者更容易出現眼突、視力模糊與角膜損傷等眼部併發症，病情也更難控制。

五、慢性結膜炎與乾眼症

吸菸與二手菸會刺激眼睛表面，引起慢性結膜發炎，導致結膜充血、異物感、灼熱、流淚與紅腫等症狀。吸菸也會使乾眼症患者症狀惡化，使眼睛長期不適。

六、視神經與青光眼風險增加

吸菸會造成視神經功能下降，甚至影響視神經與大腦間的訊號傳遞。美國眼科醫學會指出，吸菸者發生青光眼與視神經病變的風險更高，這類傷害可能導致永久性失明。

電子菸同樣也會對眼睛造成危害

許多年輕族群誤以為電子菸比傳統紙菸安全，但事實並非如此。電子菸雖不產生焦油與一氧化碳，但含有高濃度尼古丁與其他化學物質，對眼睛同樣有害。研究發現，電子菸與紙菸「雙重使用」者，其眼睛乾澀、視力模糊、畏光與頭痛等症狀發生率更高，且程度更嚴重。

除了戒菸外，你還可以這樣鞏固眼睛健康！

吸菸對眼睛造成的損害往往是長期、漸進、不可逆的。除了盡早戒菸，減少二手菸與三手菸的暴露，也應重視以下眼睛保健方式：

控制高血壓、糖尿病與血脂等慢性病

日常避免紫外線直射眼睛，外出時配戴太陽眼鏡或帽子

均衡飲食，多攝取深綠色蔬菜、深海魚、水果與堅果

每年定期進行眼科檢查，特別是50歲以上族群

若出現視力模糊、黑影飄動、視線扭曲等症狀，應立即就醫



