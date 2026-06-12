抽菸不只肺黑掉！ 醫曝4大腦部危害：中風風險增4倍

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醫師陳品元提醒，香菸不僅傷肺、傷心，還是全身性的影響。（示意圖／unsplash）

抽菸除了會讓肺變黑，大腦也深受其害。神經外科醫師陳品元就指出，尼古丁與其他有害物質會加速大腦老化、破壞腦血管、干擾神經運作，不僅導致記憶力期前退化，造成中風的風險較不吸菸者高2至4倍，且罹患失智症的風險更比不吸菸者高了約45%。

陳品元於臉書粉專發文表示，許多人清楚抽菸會傷肺、傷心臟，其實香菸也會傷害大腦。對此，陳品元也列出以下4種危害香菸對於大腦的傷害，提醒民眾，菸害是全身性的影響：

1、加速大腦萎縮，讓記憶力提前退化

相關研究顯示，長期吸菸者的大腦皮質厚度明顯比不吸菸者薄，特別是負責記憶與思考的額葉和頂葉區域，也就是說，菸抽得越久，大腦「老化」得越快。不過，戒菸後部分萎縮是可以逆轉的，但要趁早。

2、破壞腦血管健康，造成中風風險倍增

尼古丁會使血管收縮、心跳加速，一氧化碳則會降低血液帶氧能力，若同時發生在大腦的供血系統裡，後果相當嚴重。長期吸菸者發生「缺血性中風」的機率是不吸菸者的2至4倍，且吸菸也會加速血管壁硬化、促進血栓形成，讓血管默默老化10幾年。

3、干擾神經傳導物質，情緒和專注力受損

尼古丁會大量刺激大腦釋放多巴胺，讓人感到放鬆、清醒，若長時間影響，大腦會降低自身的多巴胺基礎分泌量，形成依賴，因此戒菸初期感到焦慮、煩躁、無法專注，就是大腦的神經傳導系統已被重新「設定」過。相關研究也發現，重度吸菸者罹患憂鬱症與焦慮症的比例顯著較高，兩者互為因果，很難確認是「因為憂鬱才抽菸」還是「因為抽菸才憂鬱」。

4、提高失智症風險，是阿茲海默症隱形推手

吸菸是阿茲海默症和「血管性失智症」的獨立危險因子。世界衛生組織（WHO）的數據顯示，吸菸者罹患失智症的風險比不吸菸者高出約45%，而香菸中的有害物質會促進大腦中β澱粉樣蛋白堆積（阿茲海默症的關鍵病理變化），同時長期破壞腦血管，讓大腦在中老年後更快走下坡。

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