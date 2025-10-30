抽菸喝酒男久咳不癒 中醫推「白木耳配黑木耳」緩解秋燥

一名有菸酒習慣的爺爺因長期咳嗽困擾，在飲食中加入山藥、蓮藕及白木耳等白色食材後，喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善。中醫師余雅雯表示，白木耳具潤肺養陰功效，而黑木耳則養腎補血，兩者搭配食用能有效提升免疫力。

一名有菸酒習慣的爺爺因長期咳嗽困擾，在飲食中加入白色食材後，喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善。（圖／Photo AC）

余雅雯在臉書分享案例指出，這位爺爺年輕時就有抽菸習慣，感冒後常吐出黃濃痰。加上他偏好重口味飲食且經常飲酒，長期下來對喉嚨與肺部造成極大負擔。

隨著天氣進入秋季，爺爺還出現小腿皮膚乾燥、脫皮及發癢等問題，感冒與咳嗽症狀也遲遲未癒。後來除了藥物調理外，他在日常飲食中增加山藥、蓮藕、白木耳等涼潤白色食材，不適症狀均獲得緩解。

余雅雯解釋，秋季空氣濕度下降，人體容易缺水，導致乾咳、鼻塞、皮膚乾癢、口乾舌燥及排便不順等「秋燥」症狀，此時適合食用白木耳、山藥、蓮藕、百合、梨子等白色食物。

白木耳富含天然膠質與多醣體，被譽為「菌中之冠」，不僅能防止皮膚老化，還常用於改善無痰乾咳。（圖／Photo AC）

其中白木耳富含天然膠質與多醣體，被譽為「菌中之冠」，不僅能防止皮膚老化，還常用於改善無痰乾咳、痰中帶血、腸燥便祕、老年性喘息，以及病後體虛、虛熱口渴和胃口不佳等症狀。

關於白木耳與黑木耳的差異，余雅雯指出，黑木耳含有豐富的蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、維生素B2、多醣體與植物性膠質，營養價值略高於白木耳。

黑木耳不僅能補血健骨、預防心血管疾病及改善腰痠腿軟與肢體麻木等問題，還能促進腸胃蠕動、減少脂肪吸收。（示意圖／Pixabay）

黑木耳不僅能補血健骨、預防心血管疾病及改善腰痠腿軟與肢體麻木等問題，還能促進腸胃蠕動、減少脂肪吸收，改善便祕和痔瘡，同時增強免疫功能、抗病毒與防癌，是中老年人及久坐族群的理想保健食材。

余雅雯建議民眾可將白木耳和黑木耳搭配食用，同時減少食用蔥、薑、蒜、辣椒等辛辣刺激性食物，並適度補水、保持規律作息，有效預防秋燥症狀發生。

