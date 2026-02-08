抽菸害孫狂咳！阿公喊有開窗通風 醫：要颱風才能吹散

許多吸菸者誤以為在室內開窗通風就能降低二手菸危害，兒童腸胃科醫師洪華希指出，若要將致癌風險降至可接受標準，20坪住家內若有1人吸菸，換氣量需要達到輕度颱風等級，一般開窗通風根本無法達成。

許多吸菸者誤以為在室內開窗通風就能降低二手菸危害。（示意圖／取自pixabay）

洪華希在臉書粉絲專頁「肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科」分享一個門診案例，一名久咳不癒、過敏嚴重的孩童由祖父母帶來就診。祖父表示，家中打掃乾淨、使用除溼機且未飼養寵物，不解孫子過敏為何無法改善，祖母則當場指出祖父會在室內抽菸，祖父辯稱有開窗通風。

廣告 廣告

洪華希說明，菸草燃燒會釋放超過7000種化學物質，其中近250種有害物質，更有近70種被國際癌症研究機構認定為一級致癌物。菸草燃燒分為主流菸與側流菸兩種型態，吸菸者吸入的主流菸中心溫度可達攝氏900度，而菸品閒置悶燒時逸散的側流菸溫度較低，約為攝氏400度至600度。低溫悶燒導致有機物質不完全燃燒，經過複雜的熱裂解過程後，反而產生更多有機毒物。研究顯示，側流菸中的亞硝胺與苯等致癌物濃度，實際上高於吸菸者吸入的主流菸。

洪華希以台灣常見的小家庭為例進行計算，假設20坪房屋內有4名成員，僅1位成人吸菸。計算結果顯示，為達安全標準需要每0.2秒就將家中空氣全部更換一遍，室內風速須達每秒15公尺。在此風速下，路上大樹會搖晃、行人寸步難行、雨傘會被吹翻，相當於客廳颳著輕度颱風、報紙滿天飛、杯子被吹倒的情境，在工程與經濟層面皆不可能實現。

洪華希表示，面對二手菸的致癌物質，一般通風只是杯水車薪，若要保護孩童免於二手菸傷害，最有效方式只有一個，就是絕對不要在室內、車內抽菸。

《中天關心您｜吸菸有害健康、未滿十八歲不得吸菸！》

延伸閱讀

員工拿含丁烷成分潤滑油噴碎紙機 下秒「轟」一聲爆炸

尾牙變調！高雄工程行老闆疑錢談不攏 遭10惡煞押走

新店鐵皮屋深夜大火！「全面燃燒」陷火海 消防急灌救