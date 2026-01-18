抽菸糖尿病害傷口不癒！醫曝「水腫也是元凶」最易忽略

無法癒合的困難傷口一直是病患與醫師共同面對的難題。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，傷口無法癒合原因複雜，包括抽菸、感染、糖尿病、血管阻塞及水腫等，其中水腫最容易被忽略。

（示意圖／Pexels）

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」分享，傷口無法癒合大致可分為三大類。外來因素包括感染和抽菸，吸菸帶來的毒物會造成傷口發炎、循環變差，細菌感染則會讓傷口無法生長甚至潰爛，戒菸和局部清創搭配抗生素使用可直接幫助傷口癒合。

內在體質方面，劉中平表示，血糖過高會阻礙白血球和免疫系統作用，而表皮生長需要正確且充足的營養，因此患者要降低血糖，同時提高蛋白質和優質維他命的攝取。

內在體質方面，劉中平表示，血糖過高會阻礙白血球和免疫系統作用。（示意圖／Pexels）

循環供氧問題也是重要因素。劉中平說明，不良於行和久病臥床的患者容易造成皮膚受壓，使局部組織無法得到充足的氧氣和養分，供應肢體的血管阻塞也會使傷口無法生長。從照顧層面改善患者翻身受壓情況，以及用手術方式改善局部血液循環，有機會讓傷口大幅改善。

劉中平特別提醒，水腫問題最容易被忽略。組織長期腫脹會讓血液循環不良，無論是靜脈或肝腎問題造成的水腫，都可能導致皮膚發黑甚至潰爛。他分享，有好幾位患者長期水腫後造成皮膚慢性潰瘍，使用許多藥物治療無效，後來針對血液循環和水腫做改善，就成功讓傷口癒合。劉中平強調，從血液循環方面協助傷口癒合是近年新觀念，已有不少病患因此獲益。

