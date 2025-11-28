抽菸被制止！ 2男飆店員「6字國罵」店家憤發影片

監視器畫面清楚記錄了事發經過，許多顧客正在店內享用烤鮮蚵，店員發現有人在吸菸後立即上前提醒。（圖／TVBS）

嘉義一處烤蚵店，23日中午用餐時段，有2名客人在店內吸菸，被店員制止後，2人在離開之前，竟然跑到店員面前飆罵了6個字的國罵，讓店家相當傻眼，氣得將畫面放上網路。

監視器畫面清楚記錄了事發經過，許多顧客正在店內享用烤鮮蚵，店員發現有人在吸菸後立即上前提醒。（圖／TVBS）

監視器畫面清楚記錄了事發經過，當天中午用餐時間，許多顧客正在店內享用烤鮮蚵，店員發現有人在吸菸後立即上前提醒：「要去外面抽喔」。店員表示，自己一開始聞到菸味時，轉頭看到的人並沒有在抽菸，便先去告知他抽菸要到外面。然而在去收拾別桌時，店員持續聞到菸味，才發現同一桌的另外兩人正在吞雲吐霧，完全不顧其他顧客感受。

店家進一步解釋，當自己再次走回去提醒時，特別強調後面有小朋友，希望他們能將菸熄滅。店家認為，在被提醒後，這些顧客應該要走出去或把菸熄滅，而不是繼續在店內吸菸。讓店家最為氣憤的是，這兩名男子在準備離開時，竟然對著店員飆出六個字的國罵，使店家決定將監視器畫面公布在網路上，讓社會大眾觀摩這種不當行為。

其他用餐顧客也表示支持店家的做法，認為「畢竟大家那麼多人在用餐，也不是每個人都能接受菸味，所以制止我覺得是應該的，畢竟這邊就有貼禁止吸煙了」。事實上，店內牆壁上確實貼有禁止吸菸的標示，這兩名顧客卻完全無視規定。

嘉義縣衛生局企劃科科長張瓊蓉對此事件表示，在禁菸場所不得吸菸，最高可罰1萬元。這起發生在23日下午1點多的事件，不僅讓其他顧客被迫吸入二手菸，這兩名男子對店員的不尊重言行更是樹立了最壞的示範，引發社會各界對公共場所吸菸行為的討論與批評。

《TVBS》提醒您：

◎吸菸有礙身體健康，戒菸專線0800-636363

◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

