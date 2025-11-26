抽菸釀香港大火？工人躲棚架抽菸 影片瘋傳全網炸鍋

香港大埔宏福苑大火。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑大火，現在就被質疑是不是建築工人偷抽菸引發火勢，有民眾拍到有工人休息時偷抽菸，被居民唸了，工人不當一回事，這段壞面曝光後，網友很生氣，說在工地抽菸很危險。

就在香港大埔宏福苑大火之前，有居民捕捉到這一幕，穿著黃色上衣維修工人制服的男子，蹲著休息，手上叼著一根菸。

顯然不是第一次看到了，居民問工人怎麼又在抽菸，男子驚覺望向鏡頭，但手上的菸沒趕快熄滅，繼續點燃著，這段影片現在在網路上瘋傳，網友看了非常生氣，質疑該不會就是工人抽菸釀成大火。

廣告 廣告

大火瀰漫的快速，而且宏福苑多處都是明火，有居民紛紛在網路上貼上，自己從家中望向失火處拍下的照片，不只火勢猛烈而且濃煙竄天際，宏福苑進行大樓整修，整個大樓都被棚架包裹著，民眾目擊，有些外牆棚架和安全圍網，都已經燒盡。

難道是安全圍網沒有防火阻燃嗎，10月中香港中環華懋大廈也發生大火，主管機關向所有承包商和建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕和防水油布，都必須要能阻燃。

至於宏福苑的圍網有依照規定嗎，主管機關也要查，如果沒有符合規定，等於是整棟樓都被易燃物包圍著，加上又有工人偷抽菸，發生火災的機率也絕對大大提高。

更多東森新聞報導

已花627億造艦 美國海軍腰斬星座級巡防艦計畫

3高中生性侵女軍人後殺害！北韓下令立即處決

火警升級！香港大火燒光家園 民眾：好多老人家來不及跑

