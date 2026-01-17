抽血報告「嗜中性白血球」異常？醫示警：慢性發炎警訊

抽血檢查中最常見的「嗜中性白血球」數值，可能是慢性發炎的關鍵指標。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師表示，這個數字不只反映是否有感染，更可能顯示身體的發炎訊號已經關不掉。

抽血檢查中最常見的「嗜中性白血球」數值，可能是慢性發炎的關鍵指標。（示意圖／Pexels）

張家銘指出，2026年發表於《Cellular & Molecular Immunology》的綜論提到，嗜中性白血球原本是身體的第一線防禦部隊，感染來了就衝第一個，任務完成理論上就該退場。但在慢性發炎狀態下，嗜中性白血球對環境刺激的反應會變得異常敏感，睡不好、壓力大、血糖起伏、長期熬夜等生活中看似平常的小事，都可能一次又一次把它叫醒，時間一久就不再只是短暫防禦，而是長期處在警戒狀態。

張家銘說明，在慢性發炎環境裡，嗜中性白血球會出現失控的分子行為，包括過量產生活性氧、釋放大量嗜中性白血球胞外陷阱，該休息的時候沒有退場。這些反應不會一次爆炸，而是像背景噪音一樣，讓發炎訊號一直存在。

張家銘表示，嗜中性白血球胞外陷阱是嗜中性白血球在遇到威脅時，會把自己的一部分打開，吐出一張由去氧核糖核酸和抗菌蛋白組成的網，用來黏住細菌、病毒、真菌，在急性感染時是非常有效的防禦設計。但在慢性發炎體質裡，嗜中性白血球會過度形成胞外陷阱卻清不乾淨，這些沒有被收回的網子會長期留在體內，持續刺激免疫系統。

嗜中性白血球有自己的日夜節律，長期晚睡或睡眠破碎，免疫系統就容易誤判危險。（示意圖／Pexels）

張家銘指出，當嗜中性白血球胞外陷阱長期存在，免疫系統會開始看錯人，原本用來分辨敵我的系統，卻因為這些網子裡含有去氧核糖核酸與去胺化蛋白，誤以為身體自己是外來威脅，於是免疫系統開始對自己起反應。這也是為什麼在類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、發炎性腸道疾病中，常常都能看到大量與胞外陷阱相關的證據。

張家銘建議，睡眠節奏是第一個關鍵，嗜中性白血球有自己的日夜節律，長期晚睡或睡眠破碎，免疫系統就容易誤判危險。血糖起伏是第二個關鍵，大吃大喝再硬撐運動會直接推高活性氧生成。壓力沒有出口是第三個關鍵，情緒緊繃會透過神經與內分泌系統，把免疫拉回戰鬥模式。

