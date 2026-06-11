抽血更快 更安全 豐原醫院導入智慧自動備管系統 升級流程守護病人安全

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透過智慧自動化設備，可有效降低人工貼標錯誤，確保「病人資訊與檢體一致性」，進一步提升醫療安全，讓醫師能更即時掌握病況，加速臨床決策與治療時效。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】民眾抽血檢驗未來將更快速、更安全，因應醫療需求持續增加與智慧醫療發展趨勢，衛生福利部豐原醫院正式導入「自動備管系統」，透過智慧化檢驗設備與醫院資訊系統串聯，自動完成試管發放、條碼列印與貼標作業，縮短檢驗前置流程時間，也降低人工貼標可能產生的錯誤風險，進一步提升檢驗效率與病人安全。豐原醫院檢驗科主任陳嘉文表示，此次導入代表醫院智慧醫療再升級，希望讓臺中大山城地區民眾享有更快速、更安全、更便利的醫療服務。

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隨著高齡化社會來臨，加上門診、急診及健檢需求持續增加，豐原醫院每日檢驗量近萬件，過去檢驗前置流程多仰賴人工進行試管分類、條碼貼標與資料核對，在大量檢驗需求下，不僅增加醫檢師工作負擔，也可能提高人工作業風險，尤其在門診尖峰與急診大量檢驗需求時，智慧化流程更有助縮短民眾等待時間，讓長者與急重症患者能更快完成檢驗與後續治療流程。

豐原醫院檢驗科主任陳嘉文指出，為提升檢驗品質與流程效率，醫院導入門診自動備管系統，設備可直接串聯HIS、LIS等醫療資訊系統，依據病人檢驗需求，自動選取對應試管並完成條碼列印與貼標作業。如今增加病房自動備管系統，過去病房需仰賴人工逐一處理的試管備製流程，現在平均每支試管約2.5秒即可完成製備，大幅縮短檢驗前處理時間，整體效率提升約50%，也讓檢驗流程更加標準化與精準化。

導入「自動備管系統」，透過智慧化檢驗設備與醫院資訊系統串聯，自動完成試管發放、條碼列印與貼標作業，縮短檢驗前置流程時間。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳嘉文主任進一步表示，檢驗流程中的「正確性」與「即時性」對病人治療相當重要，尤其急診、重症及高風險病患，更仰賴快速且準確的檢驗結果。透過智慧自動化設備，可有效降低人工貼標錯誤，確保「病人資訊與檢體一致性」，進一步提升醫療安全，讓醫師能更即時掌握病況，加速臨床決策與治療時效。此外，導入智慧設備後，也能降低醫檢師和護理師頻繁接觸檢體機會，減少重複性作業與職業暴露風險，改善工作環境，讓醫檢人員能投入更多專業判讀與檢驗品質管理。院方表示，智慧醫療不只是設備更新，更是醫療品質與病人照護全面升級的重要關鍵。

豐原醫院表示，未來將持續優化檢驗流程與智慧醫療環境，透過科技導入提升醫療效率與病人安全，打造更即時、更精準的智慧醫療服務，讓臺中大山城地區民眾在地就醫，也能享有高品質醫療照護，用自動化降低人為風險，用效率爭取病人治療時間，不只是智慧醫療的目標，更是豐原醫院持續精進醫療品質的重要方向。