抽血未告知！廣州小學騙孩童是秘密任務 家長氣瘋：又想給誰配器官？

中共器官移植醜聞，不僅在國外一直是被關注的爭議焦點，在中國也已人心惶惶！近日廣州海珠區一家小學，竟隱瞞家長，私自為孩童抽血，甚至班主任還向學童表示抽血是「秘密任務」，若告訴家長會被扣「小紅花」（獎勵）。

事件爆發後，馬上引爆家長怒火，甚至從網路上傳出的對話紀錄可看到，有家長怒批：「又想給誰匹配器官？」還警告學校，要是有人膽敢抽他女兒的血，將會要他償命。

抽兩管血做一般血檢和肝功能檢查

廣州市海珠區一家小學家長，本月6日向中國媒體《江南都市報》投訴，稱他就讀一年級的小孩在當周被學校抽血體檢，且未經家長同意，連一聲通知都沒有。

《江南都市報》7日報導指，根據該報記者與被投訴的小學詢問及查核後，稱這次的抽血是依據海珠區教育局的統一要求，為一年級新生安排的入學常規體檢項目之一，並非學校單獨組織。還稱每次抽兩管血，總量不到8毫升。校方還稱，檢查項目是一般血檢，以及用來看肝功能的「轉胺酶」檢測。

校方也坦承，因為部分班主任疏忽導致部分家長不知情，還稱學校已表示歉意，將會提前發放通知或同意書。

家長心中警鈴大響

然而，因為「器官移植醜聞」在中國已是惡名昭彰、不能拿上檯面討論的議題，「學校抽血未告知」的舉動，已讓中國家長心中警鈴大響，無法接受校方說法。

綜合中國媒體近日報導，涉事的班主任竟然向學童謊稱抽血是「秘密任務」，還威脅小孩若向家長告知有抽血，會扣「小紅花」。小紅花為中國學校獎勵學童的機制。

學校的作法讓家長怒不可遏。根據網傳的群組截圖，就有家長質問學校「為何要搞抽血？」甚至氣到大罵：「誰抽我女兒寫？我砍誰？我全都砍X」，該名家長也提到器官移植問題：「又想給誰匹配器官啊？」最後再次痛罵、警告學校誰抽血，誰就要償命。

中國網友熱議：知道富人如何延緩衰老嗎

這起事件在中國抖音等平台被大量討論。有網友說：「是不是換給那些大明星身上了？」、「小孩子有需要檢查轉胺酶嗎（看肝功能）？」、「知道富人怎麼延緩衰老的嗎？可上網查查。」

據報，因為器官移植問題，各地學校抽血體健越來越難辦。近日中國社群上就流傳大量消息指，有學生家長集體抵制抽血，也有學校體檢日一到，學生就集體請假，深怕自己的珍貴的器官變成某位高官續命的工具。

