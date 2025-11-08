抽限量嘻哈熊、托特包！賓士星動樂園超多驚喜等你拿

記者鍾釗榛／綜合報導

延續去年吸引三萬人參與的熱潮，Mercedes-Benz今年火力全開，將「FUN電星樂園」全面升級為【Mercedes-Benz星動樂園】，結合「LAND．SEA．AIR」三大主題展區，讓現場民眾不只是看車，而是親身體驗賓士在陸、海、空的創新科技魅力。

台灣賓士舉辦Mercedes-Benz星動樂園活動。（圖／Mercedes-Benz提供）

AI互動超吸睛

在「LAND」區感受強勁越野與穩定操控；「SEA」區以ENERGIZING COMFORT放鬆模式打造沉浸式舒壓氛圍；「AIR」區則化身科技樂園，一句「你好，賓士」就能喚醒語音助理，AI系統更會記住駕駛習慣、主動推薦設定，讓車輛成為最懂你的夥伴。

限量精品搶收藏

完成三大展區體驗後，即可獲得驚喜扭蛋一枚，有機會拿到限量嘻哈熊或尚未上市的三芒星托特包。想更進一步收藏的粉絲，也能在現場精品區入手冬季限定新品，如G-Class多功能摺疊包等限量周邊，每樣都讓人愛不釋手。

完成三大展區體驗後，即可獲得驚喜扭蛋一枚，有機會拿到限量嘻哈熊。（圖／Mercedes-Benz提供）

金曲樂團接力開唱

賓士這次不只玩車，更玩音樂！只要現場加入台灣賓士官方社群即可免費入場星光派對。北中南三地輪番開唱，11月14日台北站由「宇宙人」揭開序幕、11月21日台中站由「鳳小岳」與「壓克力柿子」登場、12月5日高雄壓軸則由「理想混蛋」帶來滿滿感動。

12月5日高雄壓軸則由「理想混蛋」帶來滿滿感動。（圖／Mercedes-Benz提供）

感受電能與性能魅力

現場集結包括具備G-TURN功能的純電越野G 580、以及性能旗艦AMG GT 63 S E PERFORMANCE等夢幻車款。民眾可報名參加由專業教練帶領的試駕體驗，親身感受賓士的操控實力與創新科技。想搶先預約，只要上台灣賓士社群留言「我想試駕賓士」，就能展開專屬於你的星動旅程。

