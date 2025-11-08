抽限量嘻哈熊、托特包！賓士星動樂園超多驚喜等你拿
記者鍾釗榛／綜合報導
延續去年吸引三萬人參與的熱潮，Mercedes-Benz今年火力全開，將「FUN電星樂園」全面升級為【Mercedes-Benz星動樂園】，結合「LAND．SEA．AIR」三大主題展區，讓現場民眾不只是看車，而是親身體驗賓士在陸、海、空的創新科技魅力。
AI互動超吸睛
在「LAND」區感受強勁越野與穩定操控；「SEA」區以ENERGIZING COMFORT放鬆模式打造沉浸式舒壓氛圍；「AIR」區則化身科技樂園，一句「你好，賓士」就能喚醒語音助理，AI系統更會記住駕駛習慣、主動推薦設定，讓車輛成為最懂你的夥伴。
限量精品搶收藏
完成三大展區體驗後，即可獲得驚喜扭蛋一枚，有機會拿到限量嘻哈熊或尚未上市的三芒星托特包。想更進一步收藏的粉絲，也能在現場精品區入手冬季限定新品，如G-Class多功能摺疊包等限量周邊，每樣都讓人愛不釋手。
金曲樂團接力開唱
賓士這次不只玩車，更玩音樂！只要現場加入台灣賓士官方社群即可免費入場星光派對。北中南三地輪番開唱，11月14日台北站由「宇宙人」揭開序幕、11月21日台中站由「鳳小岳」與「壓克力柿子」登場、12月5日高雄壓軸則由「理想混蛋」帶來滿滿感動。
感受電能與性能魅力
現場集結包括具備G-TURN功能的純電越野G 580、以及性能旗艦AMG GT 63 S E PERFORMANCE等夢幻車款。民眾可報名參加由專業教練帶領的試駕體驗，親身感受賓士的操控實力與創新科技。想搶先預約，只要上台灣賓士社群留言「我想試駕賓士」，就能展開專屬於你的星動旅程。
更多三立新聞網報導
從小資到性能粉都滿意！馬自達11月限時優惠很有誠意
獨家／錢沒亂花？車圈曝：詐團超跑「投資眼光」超專業
詐騙集團洗錢豪買 「羊皮狼」保時捷被搜出
Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後
其他人也在看
叩! 誤以為旋轉踏板飛出 女騎士擦撞轎車涉肇逃
中部中心 / 中部綜合報導台中一名女騎士，騎車過程擦撞轎車，有聽到叩一聲，低頭查看機車的飛旋踏板，以為只是踏板飛出來，不曉得發生擦撞，離開現場涉嫌肇逃，被車主揪出報案逮人。另外六分局警方，偵辦肇逃案，調閱監視器發現，轎車懸掛偽造車牌，最後查到持有多面偽造車牌，挖出案外案，罪加一等。肇事車撞車後 只剩一顆大燈仍照開不誤。（圖／翻攝畫面）轎車行經台中西屯區廣福路，猛烈往停放在路旁的車輛撞上去，砰的一聲，轎車轉了一圈才停下來，但駕駛根本沒下車，裝沒事跑了，涉嫌肇逃。警方獲報，調閱監視器，以車追人，發現駕駛開著受損只剩一顆大燈的轎車逃逸，同時鎖定車牌號碼，發現車牌造假。警方向法院申請搜索票，展開查緝行動，果真發現，陳姓嫌犯持有多面偽造車牌女騎士騎車撞車後以為只是飛旋踏板彈出 結果竟然是撞車 涉嫌肇逃。（圖／翻攝畫面）另外一起肇逃案，發生在台中北屯，女騎士騎車經過轎車後，撇頭往左側看了一下，好像是左側飛旋踏板彈出來了，但她不以為意，但挨撞車主可氣炸了，因為騎士撞上她的愛車，留下刮痕。女騎士被通知到案，表示有聽到扣的一聲，以為只是飛旋踏板彈出來，不知道撞到車，並非故意肇逃，願意負起賠償責任。原文出處：叩！誤以為只是旋轉踏板飛出 台中女騎士擦撞轎車涉肇逃 更多民視新聞報導黑賓士狂飆2鎮！竊車賊連撞2人 毒品灑滿車內警封路圍捕終落網行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮民視影音 ・ 1 天前
禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢...世界日報World Journal ・ 10 小時前
從天而降「這一物」網嚇爛！機車騎士淡定親揭真相
生活中心／李筱舲報導過去有不少機車騎士分享自己在騎車途中被鳥糞擊中的經驗，近日更有一名網友分享了一段朋友的「機車奇遇記」。昨（6）日，這名網友在臉書社團上傳了一段影片，提到自己的朋友騎車途中，突然收到從天而降的禮物，不料竟是一條蛇，正好降落在朋友的機車上，朋友嚇得趕緊下車，用手機記錄下這驚險的一瞬間。畫面曝光後，有網友指出，這條蛇竟是台灣五大毒蛇之一的「龜殼花」。民視 ・ 1 天前
快訊／重大突破！蕭美琴晚間抵布魯塞爾 應邀進歐洲議會發表演說
最新消息！副總統蕭美琴於今（7）日抵達布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並且將發表演說。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
結合旅遊資訊與體驗 屏東勝利星村新地標「屏感覺所」啟用
屏東旅遊熱點勝利星村創意生活園區，近來啟用結合旅遊資訊與五感體驗的新地標「屏感覺所」，此處不只是旅遊服務中心，也像是一座「屏東旅行的製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新發現屏東縣之美。不論是想短暫停留，或計畫展開深入南國的長途旅行，都可以先到「屏感覺所」一遊，坐在木桌邊啜飲一口帶著海風氣息的港口自由時報 ・ 11 小時前
龜山大坪頂公園遊戲場融入「八卦窯」意象 2027年初啟用
龜山大坪頂地區鄰近林口長庚醫院、捷運車站，為龜山新興都會區，當地雖擁有多座小型鄰里公園，卻缺乏大型遊戲場及廣闊綠地，為此，市府積極取得公九用地，如今2.3公頃土地已取得1.5公頃將規劃進行第一期改建工程，在地方積極參與後，決定規劃全區環狀步道、樹陣廣場及欒樹體健區，並融入在地「八卦窯」意象的磚窯意象自由時報 ・ 9 小時前
南韓大師賽》台灣一姊邱品蒨打敗日本宿敵 本季首闖4強
台灣女單一姊邱品蒨今天在超級300系列南韓羽球大師賽，以21：10、21：7打敗日本宿敵高橋明日香，本季首度在BWF巡迴賽躋身4強。生涯首度在300等級賽事榮膺頭號種子，邱品蒨前兩場分別打敗馬來西亞選手吳堇溦、17歲泰國小將塞亨（Tonrug Saeheng），今天則遭遇勁敵高橋明日香。邱品蒨在20自由時報 ・ 1 天前
日本流感全面大流行 前台大醫：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行，旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，2周前每家醫療機構平均通報病患數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒，這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。中時新聞網 ・ 11 小時前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！ 陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。TSNA ・ 4 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 15 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 7 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 10 小時前