抽一番賞詐騙手法曝！不肖業者購籤紙「藏籤」避稽查

一番賞「藏籤」爭議頻傳，到底業者是用什麼手法？台北市議員陳宥丞就揭露，一番賞的籤紙，同系列只有一種模板，因此只要買兩張，就能知道每一張籤紙的位置。如果是用籤筒抽的，也能先把最大獎拿起來。因此，不肖業者只要懂得「如何藏籤」，就能躲避市府稽查。

台北車站地下街，各種玩具店任君挑選，想抽公仔或抽遊戲，這裡都能滿足你，不少民眾愛玩一番賞，體驗用小錢博大獎，但也因此爆出一番賞亂象。

消費者vs.店家：「（妳做詐騙），不能進去，你不能進來，（叫妳老闆出來）。」

抽個一番賞卻抽到很不爽，民眾在西門町萬年大樓，原本想試試手氣，發現籤的數量不太對勁，如今一番賞市場越來越大，但管理機制卻似乎還跟不上，到底有心人士，是如何利用一番賞來作假，議員實際讓官員試抽一張。

台北市議員陳宥丞：「局長、處長，我跟你變個魔術，你抽，然後我一定告訴你，它是什麼，我不知道兩位抽什麼，但一位抽到的是H，一位抽到的是I。」

不用看就能知道籤上號碼，這不是議員會讀心術，這是無良業者慣用騙術，因為一番賞的籤紙是大量印刷，因此同系列的一番賞，只會有一套模板，也就是說業者只要買兩張，就能掌握每一張籤紙位置，如果是用籤筒抽也能這樣做。

台北市議員陳宥丞：「今天抽到大獎的，就是把這個山本由伸的親筆簽名帶回家，這就是外面一番賞的玩法，我們請所有長官站起來，把你的球握在手中，123一起公開吧，123有人拿到橘色嗎？橘色在我的口袋裡。」

先把最大獎放到口袋裡，再吸引消費者掉入陷阱，議員就建議產發局應該加強查緝，讓違規店家無所遁形，因為現行一番賞相關指引，最多只能罰10萬新台幣，北市產發局也答應，相關條例會繼續研擬，否則一番賞無法可罰，民眾以小博大，最終花了大錢卻只買到冤枉。

