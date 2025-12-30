抽24鞭！新加坡對詐騙犯祭鞭刑今天生效

法新社報導，隨著新加坡的一項刑法修正案在今天(30日)生效，詐騙犯在新加坡將面臨最多24鞭的鞭刑強制處罰。

由於詐騙造成的損失創下新高，這個東南亞第二大經濟體已加強打擊犯罪集團。新加坡內政部表示，「打擊詐騙是國家的首要優先要務」。

新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎上個月在國會推動通過這項法案時說，新加坡在2020年到2025年上半年期間，因為詐騙損失了超過28億美元。她表示，新加坡在這段期間通報了大約19萬起詐騙案。

對詐騙犯處以鞭刑是新加坡國會11月通過的刑法修正案的一部份，將在原有的監禁和罰款等懲罰之外實施。

新加坡內政部告訴法新社，「是的，它在今天生效，2025年12月30日」。

內政部在稍早的聲明中說，詐騙犯和詐騙集團成員、或詐騙招募人員，「將面臨最少6下、最多24下的鞭刑」。

聲明並補充說，對於協助詐騙犯的人則可酌情處以最多12下鞭刑，包括那些提供銀行帳戶或SIM卡的所謂「錢騾」(money mules)。

新加坡當局近年來加強公共教育來打擊詐騙，包括設立全國熱線。政府並在2020年推出ScamShield手機應用程式，供民眾下載來查詢可疑的電話、網址與簡訊。

時任新加坡總理李顯龍(Lee Hsien Loong)去年曾告訴當地媒體，他也曾碰上詐騙，因為他在網路上訂購的東西從未送達，突顯出這項議題對社會各階層的影響。



東南亞各地的網路詐騙中心近年激增，這些地方誘騙外國人從事網路戀情與加密貨幣投資騙局的工作來進行詐騙。(編輯：宋皖媛)