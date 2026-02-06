抽iPhone！桃園年貨大街藝文廣場率先登場 2/10中壢場接力開跑

桃園市長張善政出席「2026桃園年貨大街開幕記者會」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（6）日上午前往桃園區，出席「2026桃園年貨大街開幕記者會」。張善政表示，桃園年貨大街串連南北桃園，即日率先於桃園藝文廣場熱鬧登場，2月10日則由中壢銀河廣場接力開跑，歡迎民眾把握機會前來採買，一同感受桃園年節熱鬧氛圍。

桃園市長張善政歡迎民眾把握機會到年貨大街採買，一同感受桃園年節熱鬧氛圍。圖：市府提供

張善政指出，農曆春節將近，許多市民朋友已開始採買年貨，桃園商圈與傳統市場匯集多元且物美價廉的優質商品，各式年節所需皆能在桃園一站購足。為刺激年節買氣，活動期間只要消費滿2000元即可參加抽獎，有機會將iPhone 17等多項好禮帶回家。

廣告 廣告

經發局表示，「2026桃園市年貨大街」活動分別於桃園場（2月6日至15日）及中壢場（2月10日至14日）登場，營業時間平日為下午14時至晚間22時，假日為上午10時至晚間22時，兼顧不同族群的採買需求。活動匯集多元年貨商品與特色伴手禮，結合在地小農及桃園知名品牌店家，以產地直銷概念提供新鮮、優質且價格實惠的年節商品，展現桃園年節消費特色。

經發局指出，此次年貨大街透過公私協力模式，整合市府行政資源與桃園市伴手禮協會的專業能量，凝聚在地業者力量，轉化為推動城市經濟的實質動力。為刺激買氣，活動期間推出多項促銷優惠，詳細活動內容、時程及參與方式，可至經發局活動網站查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園為青年創業者打造交流平台 深化與產業市場連結

《豆腐媽媽》替身演員頭部墜地重傷 桃園勞檢處認定防護措施不足