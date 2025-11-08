拂翠雅集書畫聯展 邀賞筆墨力量
記者陳佳伶∕新營報導
「拂翠雅集二０二五乙巳年書畫聯展」，即日起至二十三日在新營文化中心展出，這次展覽呈現二十位成員精心創作的五十八幅書法與水墨作品，呈現傳統與當代書畫的多樣風貌和書畫之美。 新營文化中心指出，「拂翠雅集」是藝術家陳茂隆所指導的墨研家族中的小支隊，陳茂隆長期深耕水墨與書法，致力推廣書畫藝術，希望更多人感受書畫的氣韻與魅力，他以深厚的筆墨修養與親切的教學態度，帶領學員從臨摹到創作，體悟筆墨的力量，也讓墨研家族孕育出活躍的書畫團體；「拂翠雅集」更以創作熱情，成為南部藝文圈的重要力量。
以水墨書畫為核心，呈現傳統與當代書畫風貌；作品中，有的清雅細膩如小品，有的氣勢磅礡如山河；有的書法筆觸勁健挺拔，也有藉水墨渲染柔韻層次，傳達創作者的心境與情感，更是一場融合詩意與墨香的藝術饗宴，讓觀者感受到文字與水墨背後的生命溫度。
