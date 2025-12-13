拆公館圓環改善交通 6成市民認同

圖為公館圓環拆除後照片。（本報資料照片）

為降低台北市公館圓環周邊事故發生數，北市府動工拆除圓環，並將原公車地下道填平。根據北市研考會最新民調，72.2％同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」；63.2％市民認同改為平面十字路口後，車流方向更為清晰、提升行人通行的安全性；66.9％機車族與62.5％開車族對改善感受較明顯。

公館圓環歷年來都是台北市交通事故最多的區域之一，近年來交通局也苦思解方想降低事故率，最終決定拆除公館圓環、填平公車專用地下道，讓當地的車流動線可以化繁為簡；經評估後雖然可能無法改善塞車狀況，但應能有效降低事故發生率。

據交通局統計，拆除工程完工後，自9月29日至12月9日，事故件數相較去年同期減少約47％，共計發生27件，較去年減少24件。初步分析原因在於行車動線更為直觀、簡單及可預期，有效減少動線交織與路口複雜度，使駕駛與行人皆能依標誌標線清楚通行，從根本降低衝突風險。

在公館圓環拆除後，研考會展開民意調查，70.5％市民認同重大交通工程「應依據專業評估」推動，72.2％同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」。

有63.2％市民認同公館圓環改為平面十字路口後，車流方向更為清晰、行人通行的安全性也隨之提升，其中，66.9％機車族與62.5％開車族對改善感受較明顯。

在工程執行效率層面，75.3％市民對市政府的工程進度與執行表現感到滿意，64.7％市民對市政府推動公館圓環改造的整體表現表達滿意。研考會指出，多數市民肯定市政府推動公館圓環改造的整體表現，也支持北市府以安全導向的交通改造思維。

交工處說，公館圓環改造是以提升交通安全為核心目標，依客觀合理方法分析與交通監測，確保評估結果如實反映實際交通狀況，後續將持續觀察，並依據客觀數據調整相關措施，期望在兼顧安全與效率下，提供市民更安全、順暢的用路環境。