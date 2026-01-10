拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停

可寧衛＊9日放量攻漲停。（圖／摘自可寧衛臉書）

可寧衛＊（8422）股票分割後，激勵市場買盤強勁，9日放量攻漲停，站穩所有短均線之上。短周線、月線及季線趨勢也都維持上揚，波段漲幅達58%，各短線技術指標仍呈多頭排列。

台股9日盤中一度跌破3萬點，外資整體賣超68.78億元，卻轉向大舉加碼可寧衛，單日狂買4.68萬張登外資買超王，帶動股價連4紅後再攻漲停，終場收在39.05元，成交量達26.54萬張。

今年公司營運有新廠及轉投資加入；小港焚化爐標案新廠新廠預計營運期限長達20年，日處理量達1350噸。轉投資可寧衛能源與再生粒料廠，預計2026年第三季陸續貢獻，使得2026年全年營收有望再添成長動能。

可寧衛2025年12月營收3.46億元，月增10.39%、年減27.80%；2025年第4季營收10.02億元，季減5.20%、年減22.74%。累計去年全年營收47.89億元，年減7.37%。

土石方清運新制在2026年1月1日上路，國土署實施全流向管理新制，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，以追蹤土方流向。法人指出，可寧衛是唯一間可以處理土石方，土方處理報價與需求集中獲利可期。

