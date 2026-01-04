拆分後屢創新高！ 這檔「綠能股」短線動能多

市場預期可寧衛2026年營運將比2025年大幅成長。（圖／摘自可寧衛臉書）

事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）受惠入列多檔高股息ETF，市場預期2026年營運將比2025年大幅成長，吸引中長線買盤逢低敲進，上周股價在五日均線上下震盪走高。

2日一度飆高至34.5，終場上漲2.84%，收至32.5元。短期周線、月線及季線趨勢也都維持走高。量能快速放大，各短線技術指標有利多頭。短期股價可望持續震盪往上。

公司自2025年11月中旬將股票面額由10元改為1元後，市場流動性明顯提升，股價從20元至25元區間一路墊高。

廣告 廣告

12月中旬接連被凱基優選30（00938）、保德信市值動能20（009803）、00919、00929納入新增成分股，買超力道加持下，可寧衛*12月股價強漲28.98%收在31.6元。

小港焚化爐標案資產於2025年10月完成簽約，2026年起有來自舊廠約800至900噸家庭廢棄物焚燒的保障營收挹注，新廠預計營運期限長達20年。轉投資的可寧衛能源與再生粒料廠，預計2026年第三季陸續貢獻。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是

余家昶今辦告別式將入忠烈祠 國旗蓋棺致最高敬意