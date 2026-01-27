拆夥地下錢莊遭討2700萬！夫妻流亡每日換宿 驚見愛女個資落黑幫手

社會中心／程正邦報導

陳姓男子因欲與蔡姓商人拆夥地下錢莊，遭蔡男等人丟雞蛋恐嚇，威脅給2700萬元才肯放手。（圖／翻攝畫面）

誰能想到昔日的致富夥伴，竟會變成奪命的夢魘？一場關於地下錢莊的分紅糾紛，演變成震驚社會的暴力討債案。一名陳姓男子因不滿合作分紅與合夥人蔡姓商人拆夥，竟遭對方串通黑幫「太陽聯盟」發動海陸空全面搜捕。陳男不僅老家遭潑漆、車輛被裝GPS追蹤器，連女兒的就讀學校與特徵都被記錄在黑道手機中，逼得他攜妻展開一場亡命天涯的逃亡旅程。

2700萬元的代價！地下錢莊夥伴反目變仇家

這起案件起因於兩年前，49歲的蔡姓商人與陳姓被害人原本共同經營地下錢莊與討債生意，雙方合作多年、獲利頗豐。然而，陳男認為分紅長期不均，粗估自己少拿了6、700萬元，因此提出拆夥要求。蔡男對此感到極度不滿，不僅拒絕拆夥，更反咬一口，威脅陳男必須繳出2700萬元的「買命錢」否則絕不放過，自此開啟了長達一年的恐怖騷擾。

蔡男利用職務之便，勾結「太陽聯盟」星陽會張姓會長，發動底下小弟前往陳男老家潑漆、撒冥紙，甚至寄送隱喻「請吃子彈」的花生禮盒，並多次持棍棒埋伏攔截，將原本合作的友情徹底撕碎。

陳姓男子住家遭人潑灑紅漆，警方還在黑幫手機發現陳男女兒的個資。（圖／翻攝畫面）

裝GPS全台鎖定！談判破裂濺血「飛澎湖也躲不掉」

陳男為了保命，帶著妻子開始了「跑路」生活，每天都更換不同的旅館或住所，試圖切斷所有聯繫。2025年5月，雙方曾試圖在雲林談判尋求和解，未料黑幫毫無誠意，現場演變成暴力衝突。陳男慘遭痛毆導致眼角挫傷，而陪同協調的好友更不幸遭黑幫成員持刀刺傷大腿。

令人毛骨悚然的是，無論陳男逃到哪裡，黑幫總能迅速現蹤。陳男甚至一度搭機飛往澎湖避難，卻驚覺黑幫如影隨形。直到他徹底檢查車輛，才發現底盤被偷裝了GPS追蹤器。這種彷彿電影情節的電子監控，讓他在極度絕望下向刑事局求助。

刑事局雷霆掃蕩！黑道手機竟存「幼女特徵」

刑事局偵四大隊第一隊接獲報案後展開長期監控，日前兵分多路於台中、雲林、嘉義及台南同步搜索，成功瓦解該暴力集團。警方逮捕了包括蔡姓主嫌及張姓會長在內的15名嫌犯，並搜出GPS探測器、鎮暴槍、無線電以及數百萬元現金等贓物。

在搜查過程中，警方發現了最令人膽寒的證據：張姓會長與小弟的手機中，竟存有陳男年幼女兒的照片，詳細記錄了其身高、體重、個資及就讀學校，顯示黑幫早已計畫以家屬作為要挾筹碼。全案訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害及妨害秘密等罪名，將全數嫌犯移送嘉義地檢署偵辦，結束了這場長達一年的黑幫追殺令。

