拆彈功臣被兔死狗烹？綠酸盧秀燕只想止血

▲台中市政府中午宣布拔官3首長後，市長盧秀燕出身道歉。（圖／台中市政府提供，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 台中傳出非洲豬瘟疫情，全台民眾跟著一起防疫，台中市長盧秀燕前天宣稱市府團隊「拆彈成功，解除危機」，卻在今天將3位相關局處長拔官，多位綠營議員問，拆彈成功的功臣們是被兔死狗烹，還是為規避明天議會專案報告的責任？盧秀燕這一場「政治復出三部曲」，著眼何時出場才是最好的時間點、最能止血。

台中市梧棲養豬場於10月21日被檢出非洲豬瘟陽性，市長盧秀燕今（6）日下午2點向全國民眾鞠躬道歉。市議員周永鴻指出，市府的疫調到現在還在變，專案報告仍錯指涉王姓獸醫佐，逼得他不得不發聲明，表示從未做出診斷，而是20日到場了解情況後，說服豬農立即通報。

周永鴻說，市府專案報告內容說謊，以公權力試圖帶風向卸責，盧秀燕事前怠忽職守、事後謊話連篇，現在所有動作都是在為自己的政治生命止血。前天才誇口「拆彈成功，解除危機」，今天又撤換3位局處長，難道拆彈成功的功臣們，一起落入狡兔死、走狗烹的命運嗎？

▲周永鴻說，市府專案報告內容說謊，以公權力試圖帶風向卸責。（圖／周永鴻提供，2025.11.06）

蔡耀頡指出， 這場非洲豬瘟「盧生門」的真相到現在還在改！案件不是只有局長下台就結束，市府提供給議會的專案報告內容，把基層推出來斷尾求生，針對疏失人員懲處作為卻只有短短兩行，不知還有多少未爆彈，必須徹查才對得起全台人民。

林德宇也批評，3個局處長去職的時間點，完全配合盧秀燕政治止血的節奏，盧秀燕為不是為疫情負責，而是鋪排自己的「政治復出三部曲」，這一場復出秀「只為自己，不為台灣的豬農」。

王立任認為，市府非洲豬瘟事件一連串亂了套，在於盧秀燕對疫情的不重視，市府消極態度令人髮指。張芬郁也說，盧團隊應記取教訓，以務實誠實確實的態度面對市政工作。

