拆彈成功、防疫成效顯著？盧秀燕：中央地方同心展現成果

台中市長盧秀燕。（馮惠宜攝）

台中一養豬場爆發非洲豬瘟致全國豬隻禁運禁宰15日，市長盧秀燕稱：拆彈成功，即時解除危機；而市府昨向市議會提出非洲豬瘟防疫專案報告，報告中總結「防疫成效顯著」，引發質疑。盧秀燕回應指出，中央與地方目標一致，「我們最大的任務就是把疫情鎖在案場、讓病毒不外流」，在中央與地方共同努力下，確實達成這一階段性目標。

針對外界傳出「懲處名單僅限基層人員」的說法，議員批評市府處理過輕、責任切割。台中市副市長鄭照新澄清，此為錯誤訊息，目前懲處名單仍在調查程序中，尚未定案，需待行政調查結果出爐後將依法辦理。

農業部次長杜文珍則表示，市府與中央的共同任務是「將疫情鎖在案場、不讓病毒外流」，目前確已達成此階段性目標。但他也強調，最終目標是讓台灣重新取得世界動物衛生組織（WOAH）認證的「非洲豬瘟非疫區」地位，這才是防疫任務的真正終點。

鄭照新也強調，防疫工作「並未鬆懈，反而加嚴」。後續將持續執行案場監控、豬場訪視與環境採樣，確保防線無漏洞。

