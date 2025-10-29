拆彈7天 燕子口堰塞湖警戒解除

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖17日出現後，林保署23日出動機具對壩體降挖與引流減災，29日中午約11時許溢流水量逐漸增大，湖水不到1小時幾乎全數傾瀉而下，壩體隨之潰決、消失，燕子口堰塞湖警戒終解除。林保署感謝所有參與單位的專業協力與守護，施工團隊離開前，6部大怪手一字排開向山林致敬，令人感動。

林保署花蓮及宜蘭分署、施工團隊在燕子口堰塞湖形成後，持續降挖壩體、引流，昨上午11時25分發現溢流水量逐漸增大，機具與人員趕緊撤退，林保署也發出通報單及CBS簡訊，通知東部電廠人員撤離與下游立霧溪河道淨空，秀林鄉公所隨即廣播通知低窪處居民撤離，也通報鐵公路單位戒備。

施工人員觀察壩體沖刷情形加劇、逐步潰散，中午11時40分壩體幾乎完全沖毀，絕大多數湖水已傾瀉進入立霧溪流往下游。林保署提供湖水溢流影像，水勢衝擊力道強勁。根據成大團隊監測顯示，下游最大洪峰約出現在11時50分，錦文橋橋墩水位約上升2公尺，洪峰過後，立霧溪下游並無發生災情，下午4時20正式解除警戒。

公路局東區養護工程分局經確認安全後，中橫公路台8線天祥至太魯閣路段下午5時開放通行，車輛放行完畢後，隨即恢復台8線中橫公路東段原有夜間道路封閉的管制措施。

危機終於解除，林保署感謝施工的營造團隊，負責現場指揮處理的業者黃國寶完成使命後，傍晚把6部大怪手列隊在靳珩橋上，高舉機械臂向山林致敬。