拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒喊危險：根本意圖使人摔倒

台北捷運板南線近期推出「空間優化列車」，來舒緩通勤人潮，移除板南線列車車廂的部分座椅，來優化車廂內部空間，其中第2節至第5節車廂移除中央立柱，預估運能增加超過500人。不過日前有位網友表示，移除中柱導致視障者上車差點無法抓住扶手，也有大批乘客抱怨「意圖使人摔倒」。

一名網友昨（18）日在Threads發文表示，她搭乘板南線「空間優化列車」時，注意到有位視障乘客帶導盲犬上車後，想走到車廂中央扶立柱，卻撲了空，驚訝地發出「咦」的聲音後，原PO才發現，因為中央立柱被移走，視障者找不到可以扶的區域，進門一整片中央區域都沒有把手，因此她趕緊把視障乘客引導到右邊兩步，讓對方抓住上方的桿子。

原PO事後表示，「中央區塊對身障者似乎有點危險，北捷是不是要想辦法改善一下？」

貼文曝光後，有網友共鳴「不懂為什麼捷運要拿掉柱子跟椅子，都快要沒地方扶跟坐著了，是要大家在捷運裡東倒西歪嗎？」、「不懂拿掉中柱的+1」、「拿掉一堆可以握的地方根本意圖使人摔倒」、「中間沒有立柱真的很危險」。

而台北捷運公司也在底下留言說明：

1、北捷服務視障者或身心障礙旅客已有完整的作業流程，站務人員會引導視障者至靠近門邊的座位或有扶手處以利抓握，拆立柱不致有所影響。需要引導的旅客可由車站詢問處安排人員，協助引導至列車或車站出口，另也可透過客服電話，預先安排人員至出口引導進站。

2、當車站接獲視障旅客反映有引導需求，站務人員會先詢問旅客目的車站，隨後調派人員前往引導旅客至月台搭車，旅客上車後，引導人員會立即回報站務人員，並通報目的地車站派員於相同車廂車門位置接續引導旅客轉乘或出站。

3、台北捷運與國際趨勢接軌，參考韓國、日本及新加坡等國外地鐵營運經驗，移除板南線列車車廂部分座椅以優化車廂內部空間及輪椅旅客和娃娃車等出入動線，以提升載客運能，加速疏運尖峰人潮。

4、板南線空間優化列車第1節及第6節車廂均保留立柱，第2節至第5節車廂雖移除中央立柱，但是每節車廂車門處上方另新增6個橫向扶桿，並在車門旁車側及座椅再增設扶手提供旅客抓握，讓車門位置整體進出動線更加順暢。

