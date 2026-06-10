拆母住處監視器、斷電還騎車撞門 基隆男無視保護令起訴

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基隆市黃姓男子違反保護令破壞母親住處，被依違反家庭暴力防治法起訴。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市1名黃姓男子違反保護令規定，不僅強行拆除母親住處大門口的監視器與電鈴，惡意關閉總電源，還騎機車直接衝撞大門。基隆地檢署今天(10日)偵查終結，將黃男依違反家庭暴力防治法起訴。

起訴書指出，黃男與被害人為母子關係，屬於家庭暴力防治法所規定的家庭成員。黃男因家暴過母親，法院今年1月核發通常保護令，令黃男不得騷擾、接觸、跟蹤母親；4月，法院再增加保護令內容，命令黃男必須遠離母親住處至少100公尺。

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不料，黃男收到保護令後，無視保護令規定，5月某日上午，擅將母親住處門口的監視器及電鈴全部拆除；接著將母親住處的總電源關閉，甚至直接騎機車猛烈衝撞大門。

黃男多次違反保護令行徑，讓母親飽受騷擾之苦，被警方依法送辦。檢方調查後，認定黃男行為已違反家庭暴力防治法，將他提起公訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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