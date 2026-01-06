拆穿假檢警詐騙話術「買黃金」 豐原警銀保住8旬婦518萬

在員警、行員及親友合力勸說下，成功攔阻婦人518萬元款項，保住婦人畢生積蓄。（圖：豐原分局提供）

臺中市豐原區一名8旬婦人誤信「假檢警詐騙」話術，依詐團指示前往銀行提領現金後購買黃金，所幸銀行行員機警察覺異狀，立即通報警方。員警趕赴現場後，在員警、行員及親友合力勸說下，成功攔阻婦人518萬元款項，保住婦人畢生積蓄。

豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成在114年12月30日上午執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報指稱，一名高齡長者欲臨櫃提領大筆現金，但對提領用途交代不清，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。經了解，81歲林姓婦人當天在友人陪同下前往銀行，表示要提領340萬元現金購買黃金，但行員關懷詢問購買用途時，林婦神情緊張、說詞反覆，引起行員及友人警覺，隨即以作業流程為由拖延時間，並通報警方到場協助。

員警到場後，林姓婦人起初戒心甚重，堅稱僅是單純投資黃金。經警方與林婦友人耐心說明後，林姓婦人才坦承，先前接獲自稱「臺北地檢署檢察官」來電，對方指其帳戶涉及洗錢案件，要求配合「監管資金」，並指示將存款提領購買黃金，作為所謂的「法院公證」。

警方進一步查證發現，林婦先前已依詐騙集團指示，購買兩條各5兩重黃金，價值約173萬5千元，存放於家中，這次則打算再提領帳戶內僅剩的345萬元，全部購買黃金交付給對方。員警當場指出，這是典型「假檢警」詐騙手法，不僅保住當日欲提領的345萬元，也守住已購買尚未交付的黃金，合計攔阻金額達518萬5千元，成功攔阻林婦金錢損失。林婦事後驚覺差點將養老積蓄拱手讓人，頻頻致謝。

豐原派出所所長黃登貴表示，檢察機關絕不會以電話要求民眾監管帳戶，也不會指示民眾提領現金或購買黃金、比特幣等資產交付監管或公證。民眾如接獲類似要求，務必提高警覺，保持冷靜，立即撥打110或165反詐騙專線查證。（張文祿報導）