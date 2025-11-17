拆船大戰開打！印度砸135億補貼搶全球王座
[NOWnews今日新聞] 南亞地區一場事關數十億美元產值、被譽為「報廢海嘯」商機的拆船業大戰正式引爆！知情人士透露，亞洲第三大經濟體印度正計劃投入高達400億盧比（約台幣135億元） 的巨額激勵措施，來提振自身拆船業，以奪回被鄰國孟加拉和巴基斯坦蠶食的全球市佔龍頭地位。
這項財政刺激計畫是印度總理莫迪政府更廣泛海洋產業戰略的一部分，旨在鞏固印度在全球船舶回收市場的地位，同時也藉機加速產業升級，爭取西方國家青睞。
印度祭出「高階市場」殺手鐧 孟加拉優勢遭削弱
印度目前擁有全球規模最大的拆船廠——位於西海岸的阿朗（Alang），目前處理印度國內98%的船隻拆解業務。然而，儘管印度擁有豐富且廉價的勞動力優勢，但鄰國孟加拉和巴基斯坦近年來持續蠶食其市場。根據印度政府數據，2023年印度拆解量佔全球總量的三分之一，略遜於孟加拉的46%。
為扭轉局面，印度政府的新計畫將包括一項震撼業界的補貼措施，包括向選擇將老舊船隻運往印度的船東發放折讓單，金額相當於船隻廢料價值約40%，可用於後續購買印度本土製造的新船。印度給出的高額補貼，直接削弱了長期以來孟加拉吉大港（Chittagong）以低價取勝的成本優勢，吉大港業界已發出嚴峻警告。
此外，印度也順應國際社會對於「綠色」船舶回收的呼聲。不同於多數仍在沙灘上進行作業、環境監管有限的孟加拉船廠，印度已投入巨資將拆船廠升級至歐盟標準，目標是進一步擠壓孟加拉在高階環保拆解市場的市佔。
隨著全球航運市場進入變革期，分析家預測一場「報廢海嘯」即將到來。許多因戰事、運費上漲而延長服役的老舊船隊正達到使用壽命終點，加上更嚴格的新環保法規，將迫使大量低效能船舶退役。
一名印度官員表示，船東們擁有一大批老舊船舶，一旦「大壩潰堤」，希望他們會選擇印度，而不是孟加拉。
擴大版圖：東海岸新中心直接挑戰孟加拉
除了補貼舊船拆解外，印度政府正考慮在東海岸開發新的拆船中心。此舉具有重大戰略意義，在地理優勢上，東海岸更靠近東南亞航線，將能與擁有地理優勢的孟加拉吉大港直接競爭，此外朝東岸拓展有望大幅降低來自東亞和中東船舶的運輸成本和時間，增強印度的國際競爭力。
這項拆船業獎勵措施是莫迪政府更廣泛海洋戰略的一環。莫迪政府還將批准一項2500億盧比（約28.17億美元、台幣844億元） 的海洋發展基金，旨在振興印度造船業，減少對外國船舶的依賴，並建立循環經濟，建立一個從拆解外國船舶、回收鋼鐵、建造印度新船到出口全球的完整「循環經濟」。
高污染、高利潤：南亞拆船業面臨的黑暗面
拆船業對於印度、孟加拉和巴基斯坦等南亞國家而言，具有不可替代的經濟價值。以印度阿朗為例，年收入達7.56億美元，提供3萬個工作機會；而孟加拉的拆船業產值約15億美元，更能滿足該國80%的鋼鐵需求。
然而，這項高利潤產業同時也是一個環境與職安的「定時炸彈」。由於拆船作業會產生大量致癌和有毒物質，污染土壤和沿海水域，對當地社區、漁業、農業和動植物造成巨大破壞。此外，2024年全球拆解的409艘船舶中，有255艘是直接在海灘上拆解，而非在具備完善基礎設施的專業拆船廠進行。工人們在缺乏基本防護裝備和訓練下，極易受傷並引發長期健康問題。
據非政府組織「拆船平台（Shipbreaking Platform）」統計顯示，自2009年以來，全球至少有470名工人在進行拆船工作時喪命。
台灣曾是世界的「拆船王國」
台灣在1960、70年代曾享有「拆船王國」的名號，其發展歷程也為南亞國家提供了重要的借鏡。
台灣的拆船業興起於二戰後港口清理戰沉船隻的背景。在政府獎勵和國內鋼鐵需求激增的推動下，台灣於1968年躍登世界拆船業第一的寶座。1978年，高雄港的拆船量達到390萬輕排水噸（LDT）的頂峰，開啟了台灣鋼鐵業的基礎。
然而，環境污染、工作的高危險性，以及隨後的環保意識和勞工權益抬頭，使這項產業逐漸式微。1986年，高雄大仁宮拆船碼頭發生的「加拿利號」油輪爆炸事故，造成16死、150餘人傷的慘劇，成為台灣拆船業走向終結的致命一擊。最終，高雄港務局收回拆船碼頭用地轉作貨櫃中心，正式宣告台灣「拆船王國」時代落幕。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
微軟搶攻東南亞市場！第二座雲端中心落腳新山 下一站印度、台灣
影／印度「杜爾迦女神節」！十隻手持天界兵器 教訓川普金髮人偶
金九銀十不再！中國房價10月再崩 民眾嘆：房子變錢難如登天
其他人也在看
月世界山坡遭棄置大量垃圾 高市環保局全面追查不法來源
[Newtalk新聞] 高雄市政府環保局接獲檢舉，指燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質，今(17)日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第46條刑責規定移送法辦。 環保局指出，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。 環保局強調，全案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。查看原文更多Newtalk新聞報導「城市嶼浪」萬人擠爆高流！ 青創攤車輔導成果登場法國在台協會年度盛事！ 「思辨之夜」首度移師高雄受好評新頭殼 ・ 3 小時前
高雄月世界驚現「2層樓高垃圾山」環保局破袋：台南來的
高雄燕巢區月世界驚傳山坡地遭人棄置大量垃圾，17日上午高雄市環保局接獲通報後，立刻派員前往稽查，現場可見垃圾已經堆成2層樓高，並瀰漫惡臭味，環保局人員破袋檢查，發現是台南等地區的垃圾，目前已調閱監視器，追朔是否有不法廠商涉案。中時新聞網 ・ 3 小時前
高雄月世界旁驚見"垃圾山"飄惡臭 環保局全力追查
南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導高雄知名景點月世界，附近的山坡地，被民眾發現，有不肖業者偷倒家庭垃圾，數十噸的垃圾，臭氣薰天，環保局接獲通報，17日上午也到現場，派出大量抓斗車，破袋逐一檢查，初步調查，成堆的家庭垃圾，來自台南等地區，已調閱附近住戶監視器，要全力追查不法來源。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山。（圖／民視新聞）從護欄往下望，滿山滿谷的垃圾，有塑膠袋、瓶瓶罐罐，還伴隨著臭味，但這裡可不是垃圾掩埋場，而是高雄知名景點月世界周邊的山坡地。燕巢區金山里里長林順輔表示，這邊原本是空氣蠻好的，怎麼有聞到一股臭味，又有很多里民就打電話進來跟我說，知不知道哪裡有被倒垃圾。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源。（圖／民視新聞）里長說，里民11月初反應，半夜有大車經過被吵醒，以為是附近工程在施工，隔天到現場看，卻沒發現任何施工痕跡，覺得可疑，於是通報里長，隨後沿路巡查，才發現，高達數十噸的垃圾，被惡意傾倒，已堆疊成一座小山。當地里民表示，嚇到啊，我想說怎麼會來這裡倒垃圾，這不就是半夜來的。翻開Google地圖比對，這個路段2023年還滿是竹林雜草，沒想到短短兩年，就變成垃圾山，擔心造成生態汙染，環保局獲報，也派清潔車到場清理。抓斗車撈起海量垃圾，清潔人員破袋，逐一檢查廢棄物來源，初步調查，是成堆的家用廢棄物，而且透過這些垃圾的分析，發現絕大部分是來自外縣市。當地里民表示，根本這個垃圾從哪裡來的，不曉得啦，應該要叫里長爭取這邊要裝監視器。高雄市環保局副局長高宗永表示，我們大概有初步查獲，是台南等地區，因為廢棄物它的來源跨越好幾個地方。是不是外地不肖業者趁著深夜，將大量廢棄物載到高雄傾倒，環保局已向附近民宅調閱監視器，要全力追查到底是誰偷倒垃圾，後續也將依違反廢清法，裁處6千元到3百萬元不等罰鍰。原文出處：高雄月世界旁驚見「垃圾山」飄惡臭 環保局破袋調查「大多來自台南家庭垃圾」 更多民視新聞報導美濃大峽谷案廢土來源曝光！不法集團勾結土資場 15人重金交保基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主「多納黑米季」盛大登場祭典 青年會領聖火開道族人齊聚慶豐收民視影音 ・ 2 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 1 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 4 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 17 小時前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
孫德榮突身體不適急找律師改生前遺囑！3億遺產動向曝光
64歲王牌經紀人孫德榮近年健康狀況亮紅燈，今年7月才進行脊椎手術，但身體仍存在其他症狀，包含跌倒、突發不適等。日前他自曝晚上出現心悸、暈眩，令他感到相當不安，於是決定儘快聯繫律師修改生前遺囑。中時新聞網 ・ 2 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 4 小時前