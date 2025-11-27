拆解中共假資訊作戰效果！沈榮欽指民進黨宣傳要因應主流：研究短影音背後心理機制是關鍵

總統賴清德昨在「守護民主台灣國安行動方案」記者會上宣布，將投入1.25兆元特別預算加強國防、打造「台灣之盾」，掀起各界輿論。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（27日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，民進黨需要新的媒體策略來順應主流傳播方式，並說中國之所以用短影音打認知作戰，背後在於運用「重複」這股力量，是具學理根據支持。他建議，若綠營真要檢討擴散率、宣傳力道貧弱等問題，就應去思考短影音興起的心理機制，才能得出方法應對。

廣告 廣告

沈榮欽表示，民進黨真的要有一個新的發言人、媒體策略，必須去深入瞭解這些心理機制。他提到，短影音為何有影響力，有一項事情很簡單，從希特勒宣傳時代、毛澤東到如今的共產黨還在運用，就是「重複」。



沈榮欽解釋，重複是一種力量，關鍵在於大腦收到假訊息和正確訊息時，不會像電腦會把錯的洗掉或覆蓋上去，而是兩種訊息同時存在於大腦，若下次再接收到一個相同的假訊息，人類會傾向相信假的。



沈榮欽指出，一件事只要反覆地看，人就容易產生正面態度，這點在很多心理學研究皆證實過；而且人類思考對大腦是很費力的，大家都喜歡省力，至於刷短影音就是因不需使用太多腦力，那如果過去已接收過假訊息，又再收到一次，腦袋會認為該事件「被證實了」。



沈榮欽表示，這就是為何短影音有時候看起來無厘頭、不斷重複，用不同的方式去說同一件事，卻能達到影響人的洗腦效果，背後是有學理根據的。他認為，現在民進黨如果真要去檢討這些事，就應去思考短影音興起的心理機制為何，才能夠去應對。



沈榮欽說，賴政府遇到的困難，首先是府院黨各組職間沒有協調，沒有共同且完整的媒體策略；第二是思維作法容易流於形式，像是要規畫做短影音，卻沒去思考背後的機制，使行動最後變成無效宣傳，沒辦法擴散出去，這點可能需要專家從較學理角度去擬定策略。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

更多放言報導

府院黨輿論系統失靈、論述出不去…沈榮欽指賴清德擴散率比不上蔡英文：宣傳策略還停留在舊時代

預判鄭黃會不會談到「深水區」...沈榮欽分析黃國昌心態：強調自己比柯文哲更適合促成藍白合