拆解府院不副署策略 謝寒冰示警在野黨「飄了」：絕不可大意

立法院日前通過《財劃法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰宣布不副署，並表示若立法院對此決定有意見，可依照憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。資深媒體人謝寒冰認為，在野黨經歷完兩次大罷免已有些「飄了」，應戒慎恐懼，絕對不可以有絲毫輕忽大意。

外傳府院採行「不副署」策略，不只針對當下藍白強推的再修版財政收支劃分法，也將針對反年改法案以及日後其他具有違憲疑慮及窒礙難行的法案，形同全面堅壁清野，不讓在野黨軟土深掘。

謝寒冰17日在中天政論節目《大新聞大爆卦》分析，民進黨的想法，一定是要把這一個鍋，全部丟在在野黨的頭上，「他們一定是這樣操作，只是他們之前的操作並不成功，你看他們大罷免的時候就是這樣幹的」，一切都是在野黨亂砍預算造成的結果，所以不得不反抗。

謝寒冰也指出，在野黨必須要戒慎恐懼，一個一個去化解，絕對不能夠輕忽。他坦言，其實在野黨經過726、823兩次大罷免後「有點飄」，而在野黨在823之後提出了好幾個提案，雖然到最後也沒有成案，有的自己就撤案了，「可是那些都讓民進黨剛好拿來當作畫餅，然後倒打一耙。」

「我覺得對付民進黨這種對手，你必須要戒慎恐懼，絕對不可以有絲毫輕忽大意」，謝寒冰指出，因為要知道他（民進黨）從頭到尾就沒打算按照規則跟你玩，他就是要跟你硬幹，然後只是想盡辦法去取悅民眾而已。謝也認為，賴當初答應民眾的承諾都沒有兌現，理論上來說應是要怪到執政黨，「可是民進黨嫁禍的本事可不是蓋的。」

