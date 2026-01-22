拆解黃國昌盤算！不是「沒有方法自清」，是怕受害者劇本直接下檔

記者李鴻典／台北報導

對於攜出國防秘密會議機密資料一事，民眾黨立委黃國昌批評，民進黨還在炒作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事跟人民。對此，政治粉專百柯全書分析，黃國昌有沒有側拍國防機密，其實不難自證清白。但黃國昌一旦自證清白，受害者劇本直接下檔，最重要的聲量也跟著歸零。

民眾黨立委黃國昌批評，民進黨還在炒作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭。（圖／翻攝畫面）

百柯全書分析指出，黃國昌有沒有側拍國防機密，其實不難自證清白：交出原始檔（如果有拍攝的話）、公布拍攝時間軸、說清楚設備與位置、接受專業鑑識，任何一項都比開直播罵人有說服力。

廣告 廣告

百柯全書說，越是拒絕用事實說話，越像在提醒大家：問題不在指控太多，而在答案太少。因為一旦真的自證清白，整套政治操作就會破功。

為什麼黃國昌不願意呢？百柯全書表示，說穿了原因不複雜：

第一，公開就會被檢驗。

有沒有側拍？拍了什麼？角度、距離、犯罪時間？這些只要攤在陽光下，就不再是「我說沒有就沒有」，而是讓事實說話，而事實往往不是他想要的版本。

第二，模糊空間才好操作受害者敘事。

不說清楚、不拿證據，就能一直喊「政治迫害」「抹黑」「追殺改革者」。一旦自證清白，受害者劇本直接下檔，最重要的聲量也跟著歸零。

第三，他不是怕法律，是怕專業審查。

國防不是嘴砲領域，照片、影像、角度、時序，軍方一看就知道有沒有踩線。真正懂行的人，最怕的就是把東西交給懂行的人看。

第四，政治利益大於真相。

保持爭議，比結束爭議更有用。拖著、吵著、模糊著，才能持續動員、持續販賣憤怒。所以不是「沒有方法自清」，而是他最不需要的，就是清白本身。

更多三立新聞網報導

嗆「好膽麥走」邀戰卓榮泰電視辯論 他曝黃國昌如意算盤：任期只剩7天

黃國昌約卓榮泰電視辯論嗆「好膽麥走」 沈伯洋1神比喻酸爆

黃國昌「30秒」說法遭打臉！苗博雅拿1事神比喻：一秒都不該帶出去

消失42秒！黃國昌夾帶機密文件手法曝 王義川場勘揭真相「拍完絕對夠」

